SoftBank отложила план размещения акций Arm в Лондоне после решения Джонсона об отставке

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Японская инвестиционная компания SoftBank Group Corp отложила план дополнительного размещения акций британского производителя процессоров Arm Ltd на Лондонской фондовой бирже (LSE) после политического кризиса в правительстве Великобритании, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

В начале текущего месяца большинство членов консервативного правительства Бориса Джонсона подало в отставку, включая министра инвестиций Гэрри Гримстоуна и министра цифровизации Криса Филипа, которые играли ключевую роль в переговорах с SoftBank.

Позднее сам Джонсон объявил о своей отставке, уточнив, что продолжит исполнять обязанности премьер-министра до назначения нового главы правительства. Джонсон лично контактировал с основателем SoftBank Масаёси Соном для обеспечения по крайней мере дополнительного листинга в Лондоне акций Arm, одного из крупнейших производителей технологической продукции в стране.

Между тем политическая нестабильность в Великобритании может привести к тому, что SoftBank будет настаивать на размещении исключительно в США, как планировалось изначально. Кроме того, двойное IPO провести довольно затратно и сложно с учетом того, что проспекты размещения и другие регуляторные документы должны быть предоставлены в соответствии с законодательствами двух стран.

По словам банкиров, тесно работающих с SoftBank, компания ранее рассматривала дополнительное размещение на LSE только по причине предоставления больших льгот, обещанных правительством. Чиновники в министерстве цифровизации, культуры, медиа и спорта, а также в министерстве бизнеса, энергетики и промышленной стратегии по-прежнему работают над пакетом мер по созданию благоприятных условий для листинга Arm, отметили также источники FT.

SoftBank решила провести IPO Arm после провала сделки по продаже бизнеса американской Nvidia Corp. за $40 млрд. Как сообщалось, соглашение было разорвано в марте текущего года "из-за серьезных регулятивных препятствий, не позволивших завершить сделку, несмотря на усилия обеих сторон".

SoftBank намеревалась провести листинг Arm при оценке компании в $60 млрд, сообщало ранее агентство Bloomberg.