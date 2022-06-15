WSA приостанавливает членство российских производителей стали в организации

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российские компании согласились добровольно приостановить членство во Всемирной ассоциации производителей стали (WSA, World Steel Association) до момента прекращения действия санкций ЕС в отношении РФ, говорится в пресс-релизе WSA.

Российские сталепроизводители с 16 июня не смогут получать доступ к внутренним платформам ассоциации, сопоставительному анализу WSA, а также их больше не будут приглашать на онлайн-мероприятия членов ассоциации.

При этом WSA отмечает, что не исключает компании РФ из ассоциации, а пришла к "взаимовыгодному соглашению" с ними о том, что российские сталепроизводители "добровольно и временно становятся пассивными участниками организации".

WSA объединяет около 160 металлопроизводителей, национальные и региональные индустриальные ассоциации и исследовательские институты. Членами ассоциации производится около 85% всей стали в мире.