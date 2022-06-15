Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:31

WSA приостанавливает членство российских производителей стали в организации

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российские компании согласились добровольно приостановить членство во Всемирной ассоциации производителей стали (WSA, World Steel Association) до момента прекращения действия санкций ЕС в отношении РФ, говорится в пресс-релизе WSA.

Российские сталепроизводители с 16 июня не смогут получать доступ к внутренним платформам ассоциации, сопоставительному анализу WSA, а также их больше не будут приглашать на онлайн-мероприятия членов ассоциации.

При этом WSA отмечает, что не исключает компании РФ из ассоциации, а пришла к "взаимовыгодному соглашению" с ними о том, что российские сталепроизводители "добровольно и временно становятся пассивными участниками организации".

WSA объединяет около 160 металлопроизводителей, национальные и региональные индустриальные ассоциации и исследовательские институты. Членами ассоциации производится около 85% всей стали в мире.

WSA World Steel Association
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

IKEA сократит бизнес в РФ и продаст все свои фабрики в стране

IKEA сократит бизнес в РФ и продаст все свои фабрики в стране

Apple возглавила список самых дорогих брендов мира, сместив Amazon

Apple возглавила список самых дорогих брендов мира, сместив Amazon

Рубль волатилен к доллару и евро на старте торгов на фоне разнонаправленных сигналов

Правительство не поддержало передачу "Ростеху" госпакета в "Ростелекоме"

Правительство не поддержало передачу "Ростеху" госпакета в "Ростелекоме"

Цена нефти Brent немного подросла после падения накануне

Siemens Energy объяснила проблему с оборудованием для "Северного потока" санкциями Канады

ЦБ РФ счел недопустимым введение банками комиссий по валютным счетам

Лицензия OFAC на финансирование энергетики с санкционными структурами из РФ продлена

Лицензия OFAC на финансирование энергетики с санкционными структурами из РФ продлена

Профицит бюджета России в январе-мае составил 1,495 трлн рублей

Благосостояние 500 богатейших людей мира с начала года упало на $1,4 трлн

Благосостояние 500 богатейших людей мира с начала года упало на $1,4 трлн
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });