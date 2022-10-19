WSA понизила прогноз мирового спроса на сталь в 2022 году
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Всемирная ассоциация стали (World Steel Association, WSA) пересмотрела в сторону понижения прогноз мирового спроса на сталь в 2022 и 2023 году.
В 2022 году мировой спрос на металл, как ожидается, упадет на 2,3%, до 1,797 млрд тонн после прироста на 2,8% в 2021 году (до 1,839 млрд тонн), говорится в сообщении ассоциации.
В 2023 году спрос может повыситься на 1%, до 1,815 млрд тонн.
В апреле WSA ожидала в 2022 году роста спроса на сталь в мире на 0,4%, а в 2023 году- на 2,2%.
Причинами пересмотра прогноза в сторону понижения ассоциация называет инфляцию и рост базовых процентных ставок в мире. Высокий уровень инфляции, ужесточение денежно-кредитной политики и замедление экономического развития в Китае повлияли на сложный 2022 год, однако в 2023 году ожидается легкое восстановление спроса на фоне повышения потребления со стороны инфраструктурных объектов, отмечается в сообщении.
В то же время совокупный спрос на сталь в России, странах СНГ и на Украине в этом году, по скорректированным прогнозам WSA, упадет лишь на 9,2%, до 53 млн тонн (58,4 млн тонн в 2021 году). При этом в 2023 году ожидается падение на 6,7%, до 49,5 млн тонн. Весной ассоциация ожидала сокращения совокупного спроса в России, странах СНГ и на Украине в 2022 году на 23,6%, а в 2023 году - повышения на 1,1%.
Пересмотренный прогноз объемов потребления стали в 2022 и 2023 гг (млн тонн):
|Страна
|2021 г
|динамика
|2022 г
|динамика
|2023 г
|динамика
|Китай
|952
|-5,4%
|914
|-5,4%
|914
|0%
|ЕС + Великобритания
|164,7
|18,1%
|158,9
|-3,5%
|156,9
|-1,3%
|Россия+страны СНГ+Украина
|58,4
|1,4%
|53,0
|-9,2%
|49,5
|-6,7%
|США+Мексика+Канада
|137,1
|18,6%
|138,4
|0,9%
|140,9
|1,8%
|Центральная и Южная Америка
|50,4
|30%
|46,5
|-7,8%
|48,2
|3,8%
|Африка
|38,9
|6,1%
|40,2
|3,2%
|41,9
|4,4%
|Ближний Восток
|50,0
|4,9%
|51,2
|2,4%
|52,9
|3,4%
|Азия + Океания
|1 298,9
|-1,3%
|1 269,9
|-2,2%
|1 284,6
|1,2%
|Мировой спрос
|1 838,8
|2,8%
|1 796,7
|-2,3%
|1 814,7
|1%