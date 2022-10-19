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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

WSA понизила прогноз мирового спроса на сталь в 2022 году

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Всемирная ассоциация стали (World Steel Association, WSA) пересмотрела в сторону понижения прогноз мирового спроса на сталь в 2022 и 2023 году.

В 2022 году мировой спрос на металл, как ожидается, упадет на 2,3%, до 1,797 млрд тонн после прироста на 2,8% в 2021 году (до 1,839 млрд тонн), говорится в сообщении ассоциации.

В 2023 году спрос может повыситься на 1%, до 1,815 млрд тонн.

В апреле WSA ожидала в 2022 году роста спроса на сталь в мире на 0,4%, а в 2023 году- на 2,2%.

Причинами пересмотра прогноза в сторону понижения ассоциация называет инфляцию и рост базовых процентных ставок в мире. Высокий уровень инфляции, ужесточение денежно-кредитной политики и замедление экономического развития в Китае повлияли на сложный 2022 год, однако в 2023 году ожидается легкое восстановление спроса на фоне повышения потребления со стороны инфраструктурных объектов, отмечается в сообщении.

В то же время совокупный спрос на сталь в России, странах СНГ и на Украине в этом году, по скорректированным прогнозам WSA, упадет лишь на 9,2%, до 53 млн тонн (58,4 млн тонн в 2021 году). При этом в 2023 году ожидается падение на 6,7%, до 49,5 млн тонн. Весной ассоциация ожидала сокращения совокупного спроса в России, странах СНГ и на Украине в 2022 году на 23,6%, а в 2023 году - повышения на 1,1%.

Пересмотренный прогноз объемов потребления стали в 2022 и 2023 гг (млн тонн):

Страна 2021 г динамика 2022 г динамика 2023 г динамика
Китай 952 -5,4% 914 -5,4% 914 0%
ЕС + Великобритания 164,7 18,1% 158,9 -3,5% 156,9 -1,3%
Россия+страны СНГ+Украина 58,4 1,4% 53,0 -9,2% 49,5 -6,7%
США+Мексика+Канада 137,1 18,6% 138,4 0,9% 140,9 1,8%
Центральная и Южная Америка 50,4 30% 46,5 -7,8% 48,2 3,8%
Африка 38,9 6,1% 40,2 3,2% 41,9 4,4%
Ближний Восток 50,0 4,9% 51,2 2,4% 52,9 3,4%
Азия + Океания 1 298,9 -1,3% 1 269,9 -2,2% 1 284,6 1,2%
Мировой спрос 1 838,8 2,8% 1 796,7 -2,3% 1 814,7 1%

WSA Китай Украина
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