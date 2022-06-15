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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

В Подмосковье запустят производство семян томата и перца за 1,2 млрд рублей

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Московская область планирует импортозаместить 30% семян томата и перца в России благодаря запуску нового производства, инвестиции в проект превысят 1 млрд рублей, сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов в среду.

"В Подмосковье создается производство семян томата и перца, которое позволит заместить иностранную продукцию по области на 100% и по всей России – на 30%. Объем инвестиций в проект составляет 1,2 млрд рублей. Старт производства запланирован на третий квартал 2022 года", - приводит слова Филимонова его пресс-служба.

Предприятие в городском округе Коломна построит ООО "Агрофирма Партнер". Здесь будет создано 200 новых рабочих мест.

В настоящее время реализована первая очередь проекта: выпущена 0,1 тонна семян, подготовлена схема планировочной организации земельного участка.

Московская область
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