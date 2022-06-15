АФК "Система" заинтересовалась мебельными фабриками IKEA в России

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" интересна покупка расположенных в России мебельных фабрик IKEA, сообщили "Ведомости" со ссылкой на основного владельца корпорации Владимира Евтушенкова.

Евтушенков сообщил изданию, что пока "Система" не ведет переговоров с IKEA, но сделка могла бы дать синергию с лесопромышленным холдингом Segezha Group, входящим в портфель активов АФК.

В пресс-службе АФК "Система" не комментирует эту информацию.

Эффективная доля "Системы" в Segezha составляет 62,2%. Евтушенков владеет 49,2% АФК.

Активы IKEA также готова рассмотреть сеть Hoff - в случае, если компании будет сделано такое предложение, сообщил "Ведомостям" ее гендиректор Максим Гришаков.

В среду шведская IKEA сообщила о намерении сократить масштаб бизнеса в России. В частности, речь идет о продаже четырех российских фабрик - они расположены в Есипово (Московская область), Тихвине (Ленинградская область), Великом Новгороде и пгт Красная Поляна (Кировская область).