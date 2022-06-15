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IKEA сократит бизнес в РФ и продаст все свои фабрики в стране

IKEA сократит бизнес в РФ и продаст все свои фабрики в стране
Фото: Pavel Pavlov/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Шведская IKEA, один из крупнейших в мире производителей и продавцов мебели и товаров для дома, продает четыре российские фабрики и сокращает масштаб бизнеса в РФ. Продажи в магазинах и онлайн пока остаются "на паузе".

"За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, группа компаний Inter IKEA и группа компаний Ingka приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо", - говорится в сообщении компании.

Розничный бизнес IKEA в России "остается на паузе", что повлечет за собой оптимизацию, которая, в том числе, коснется многих сотрудников.

Компания распродаст товары для дома, которые находятся на складах, сотрудникам и клиентам.

Кроме того, IKEA уменьшит штат сотрудников на собственных производствах и начнет процесс поиска новых владельцев для всех четырех фабрик в России - в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях.

Торговые центры "МЕГА" продолжат работать.

Как сообщалось, с 4 марта IKEA приостановила продажи в магазинах и онлайн на российском рынке, а также производство на своих фабриках в РФ.

В России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах "Мега", несколько магазинов городского формата "ИКЕА Сити" и дизайн-студий. Кроме того, у компании четыре фабрики в РФ: в Есипово (Московская область), Тихвине (Ленинградская область), Великом Новгороде и пгт. Красная Поляна (Кировская область).

В 2021 финансовом году (с сентября 2020 по август 2021 года) IKEA увеличила продажи в России на 31% (размер выручки компания не раскрывает). Выручка ООО "Икеа Дом" (управляет магазинами IKEA в РФ) по РСБУ в 2020 календарном году выросла на 6,7%, до 123,1 млрд рублей.

IKEA
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