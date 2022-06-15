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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США и ждет в 2022 г. инфляцию на уровне 5,2% вместо 4,3%

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) понизила прогноз роста ВВП США в 2022-2024 годах и повысила прогноз подъема потребительских цен в стране в 2022 году.

Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 1,7% по итогам текущего года против прогнозировавшихся в марте 2,8%, говорится в опубликованном в среду сообщении Федрезерва.

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Прогнозы роста ВВП страны на 2023 и 2024 годы также были ухудшены: до 1,7% и 1,9% с 2,2% и 2% соответственно.

Ожидания относительно повышения потребительских цен (индекс PCE) в 2022 году пересмотрены до 5,2% с 4,3%, в следующем - до 2,6% с 2,7%, в 2024 году - до 2,2% с 2,3%.

Безработица в текущем году, как ожидается, составит 3,7% против ожидавшихся в марте 3,5%, в следующем году - 3,9% против ожидавшихся ранее 3,5%. В 2024 году ФРС ждет безработицу на уровне 4,1% против ранее прогнозировавшихся 3,6%.

ФРС США
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