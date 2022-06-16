Фондовый рынок США показал уверенный рост после заседания ФРС и заявлений Пауэлла

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом, несмотря на максимальное с 1994 года повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) и "ястребиные" заявления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

ФРС повысила ставку сразу на 75 базисных пунктов (б.п.), до 1,5-1,75% годовых, что совпало с ожиданиями многих экспертов. При этом американский ЦБ намерен поднимать ставку быстрее, чем планировал ранее: медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что к концу текущего года ставка будет составлять 3,4% против мартовского прогноза в 1,9%.

Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что в июле ставка может быть повышена на 50-75 б.п. При этом он отметил, что ее увеличение на 75 б.п. является довольно резким, и подобные темпы повышения вряд ли станут обычными.

"Мы твердо привержены снижению инфляции в США и действуем в срочном порядке, чтобы добиться этого. У нас есть необходимые инструменты и решимость для восстановления ценовой стабильности", - сказал Пауэлл.

"В конечном итоге ориентиры, которые дал Федрезерв относительно дальнейшего направления ставки, более важны для рынка, чем темпы ее повышения", - отметил аналитик Schroders Дориан Каррелл.

Неопределенность в отношении темпов ужесточения политики ФРС была главным фактором, обусловившим падение рынка акций за последние дни, пишет Market Watch.

Barclays Plc, который одним из первых спрогнозировал повышение ставки на 75 б.п. на июньском заседании, заявил, что в июле Федрезерв может сделать выбор в пользу более умеренного подъема - на 50 б.п. - в связи с ослаблением темпов роста потребительских расходов и охлаждением рынка жилья.

Статданные, опубликованные в среду, показали неожиданное снижение розничных продаж в США в мае. Как сообщило министерство торговли страны, розничные продажи уменьшились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали их рост на 0,1%.

Данные за апрель были пересмотрены в худшую сторону: повышение розничных продаж составило 0,7%, а не 0,9%, как сообщалось ранее.

Котировки акций технологических компаний завершили торги в среду уверенным ростом: бумаги Microsoft Corp. подорожали почти на 3%, Nvidia Corp. - на 4,4%, Amazon.com Inc. - на 5,2%, Netflix Inc. - на 7,5%.

Стоимость акций Apple Inc. поднялась на 2%. Компания подписала 10-летнее соглашение с профессиональной футбольной лигой США и Канады (Major League Soccer, MLS) на трансляцию всех ее игр в своем стриминговом сервисе.

Бумаги Hertz Global Holdings Inc. подорожали на 5,1%. Совет директоров компании, работающей в сфере проката автомобилей, одобрил новую программу обратного выкупа обыкновенных акций на сумму до $2 млрд.

Стоимость акций Roblox Corp. поднялась на 10,6%. Разработчик онлайн-платформы видеоигр заявил, что укрепление доллара США относительно евро, фунта стерлингов и других валют негативно сказывается на спросе на его продукты. В то же время, по оценкам Roblox, выручка компании в мае увеличилась на 28%, а число активных пользователей ее платформы выросло на 17%.

Цена бумаг Ford Motor Co. повысилась на 0,6%. Автопроизводитель объявил об отзыве свыше 2,9 млн автомобилей для устранения неисправности в коробке передач.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду поднялся на 303,7 пункта (1%) и составил 30668,53 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 54,51 пункта (1,46%) - до 3789,99 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 270,81 пункта (2,5%) и составил 11099,15 пункта.