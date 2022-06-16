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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Источники сообщили об интересе "Т Плюс" к покупке "Энел Россия"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Т Плюс" может выкупить долю итальянской Enel в ПАО "Энел Россия", рассказали "Интерфаксу" два источника, знакомых с ходом переговоров между компаниями.

Источники "Интерфакса" говорят, что "Т Плюс" еще весной заказала оценку активов "Энел Россия", но не называют сумму потенциальной сделки. Один из них утверждает, не приводя других подробностей, что на первых этапах переговоров речь шла об оценке тепловой генерации "Энел Россия" в 3 EBITDA и нулевой оценке объектов ВИЭ из-за их дороговизны и сложностей в обслуживании.

По состоянию на четверг капитализация "Энел Россия" на Московской бирже составляет чуть более 19 млрд руб. До весны 2022 г. рыночная стоимость компании достигала 28-30 млрд руб. EBITDA "Энел Россия" по итогам 2021 г. составила 7,9 млрд руб., прогноз на 2022 г. - 10,5 млрд руб.

В "Т Плюс" пока никак не прокомментировали информацию. В "Энел Россия" ответили, что не комментируют действия акционеров. Представители Enel пока не ответили на запрос.

Ранее в среду CEO Enel Франческо Стараче заявил, что компания близка к продаже своих российских активов. "Еще пара недель, и мы этого достигнем", - цитирует топ-менеджера Reuters.

В свою очередь гендиректор "Т Плюс" Андрей Вагнер говорил журналистам, что компания готова рассматривать покупку активов уходящих из России энергокомпаний. "Настрой этот есть у компании", - отмечал он.

Enel владеет 56,43% акций ПАО "Энел Россия". Сейчас в состав "Энел Россия" входят три газовые электростанции - Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарк в Ростовской области. Строящийся ветропарк в Мурманской области будет готов на 85% в июле 2022 г., на 100% - в октябре. Еще один проект ветропарка - в Ставропольском крае - отменен, сообщила "Энел Россия" 16 марта.

"Т Плюс" (до июня 2015 года - "КЭС Холдинг") - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 г. доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.

Т Плюс Enel Энел Россия
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