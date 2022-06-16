Производитель косметики Revlon подал заявление о банкротстве

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель косметики и парфюмерии Revlon Inc. подал заявление о банкротстве в суд Нью-Йорка в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США, следует из судебных документов.

Этот шаг даст Revlon возможность провести реорганизацию и сократить объем задолженности.

Владельцем контрольного пакета акций Revlon является миллиардер Рональд Перельман, который приобрел компанию в 1985 году и всегда оказывал ей финансовую поддержку в случае финансовых проблем. Теперь же он может лишиться контроля над компанией на фоне значительного объема ее задолженности, роста инфляции и проблем с цепями поставок, пишет The Wall Street Journal.

Revlon избежал банкротства в 2020 году, когда в результате локдаунов были закрыты торговые центры и салоны по всей стране. Сейчас продажи компании восстанавливаются, однако объем задолженности по состоянию на март, согласно данным для регуляторов, составлял около $3,3 млрд.

Инвесторы на протяжении длительного времени полагали, что Перельман продолжит искать способы оказать компании поддержку. Между тем в этот раз компания, похоже, вынуждена искать пути решения самостоятельно. В минувшем месяце производитель сообщил, что его кредиторы согласились временно увеличить кредитные линии на $32 млн и что компания планирует привлечь дополнительное финансирование за счет продажи акций.

Акции Revlon на дополнительных торгах в Нью-Йорке в среду подешевели на 4,4%.