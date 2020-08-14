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Citigroup по ошибке выплатил кредиторам Revlon около $900 млн

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Американский банк Citigroup Inc по ошибке выплатил около $900 млн кредиторам Revlon Inc и теперь просит о возврате денег, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Кредиторы в среду подали иск против Revlon в связи с тактикой компании насчет реструктуризации долга и уже на следующий день получили информацию о том, что выданный в 2016 году кредит был полностью погашен.

Руководство Citi запросило возврат этих денег, сообщив, что они были выплачены непреднамеренно из-за операционной ошибки.

Кредиторы получили всю сумму и начисленные проценты по займу, сказал один из источников. По словам второго источника, деньги поступили не от Revlon.

Американский производитель косметики и парфюмерии находится в конфликте с кредиторами, предоставившими заем в 2016 году, включая Brigade Capital Management LP, HPS Investment Partners LLC и Symphony Asset Management.

В поданном в среду в федеральный суд Нью-Йорка иске говорится, что компания ненадлежащим образом передала права интеллектуальной собственности, использовавшейся как обеспечение кредита в ходе серии сделок начиная с 2019 года.

Согласно иску, компания нарушила кредитные соглашения в связи с трансфером интеллектуальной собственности ряда брендов, включая American Crew, Elizabeth Arden и Almay, своим подразделениям, чтобы использовать их в качестве гарантии для других кредиторов.

Revlon стала не первой компаний, пострадавшей в результате пандемии коронавируса, которая уводит активы от кредиторов, чтобы заручиться новым финансированием, пишет WSJ. В числе компаний, прибегнувших к аналогичной тактике, находится организатор цирковых шоу Cirque du Soleil Entertainment Group и платформа для бронирования авиабилетов и отелей Travelport Worldwide Ltd.

Citigroup Revlon

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