Прокачка газа в Германию по "Северному потоку" упала до 40% от максимальной мощности

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о сокращении прокачки газа по газопроводу "Северный поток" в Германию.

"Потоки газа по "Северному потоку" вчера с 23.00 сократились примерно до 40% максимальной мощности. Причинно-следственной связи между отсутствующим с российской стороны газовым компрессором и большим сокращением поставок в настоящий момент подтвердить мы не можем", - говорится в опубликованном в четверг сообщении ведомства.

Агентство сообщает, что недостающие мощности в настоящий момент можно докупать на рынке, газовое обеспечение в Германии "стабильно" и "безопасность снабжения Германии сейчас обеспечена".

"Заполненность хранилищ в Германии составляет 55,95%. Это существенно выше, чем в 2015, 2017, 2018 и 2021 году", - сказано в сообщении ведомства.

Во вторник "Газпром" сообщил, что из-за несвоевременного проведения ремонтных работ Siemens прокачка газа по "Северному потоку" упадет на 40%. "В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", - говорилось в сообщении.

"Поставки газа в газопровод "Северный поток" в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)", - информировала российская компания.

Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек накануне назвал решение сократить поставки политическим и заявил, что техобслуживание агрегатов Siemens, о которых идет речь, "не подпадает под санкции".