Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Прокачка газа в Германию по "Северному потоку" упала до 40% от максимальной мощности

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о сокращении прокачки газа по газопроводу "Северный поток" в Германию.

"Потоки газа по "Северному потоку" вчера с 23.00 сократились примерно до 40% максимальной мощности. Причинно-следственной связи между отсутствующим с российской стороны газовым компрессором и большим сокращением поставок в настоящий момент подтвердить мы не можем", - говорится в опубликованном в четверг сообщении ведомства.

Агентство сообщает, что недостающие мощности в настоящий момент можно докупать на рынке, газовое обеспечение в Германии "стабильно" и "безопасность снабжения Германии сейчас обеспечена".

ЭкономикаМиллер отметил, что решения проблемы с "Северным потоком" пока нетЧитать подробнее

"Заполненность хранилищ в Германии составляет 55,95%. Это существенно выше, чем в 2015, 2017, 2018 и 2021 году", - сказано в сообщении ведомства.

Во вторник "Газпром" сообщил, что из-за несвоевременного проведения ремонтных работ Siemens прокачка газа по "Северному потоку" упадет на 40%. "В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", - говорилось в сообщении.

"Поставки газа в газопровод "Северный поток" в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)", - информировала российская компания.

Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек накануне назвал решение сократить поставки политическим и заявил, что техобслуживание агрегатов Siemens, о которых идет речь, "не подпадает под санкции".

Германия Северный поток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2022

Новак заявил, что страны ОПЕК+ обсуждали распад альянса

Новак заявил, что страны ОПЕК+ обсуждали распад альянса
ПМЭФ-2022

"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов в конце года

"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов в конце года
ПМЭФ-2022

Карты "Мир" могут начать принимать в Египте

ПМЭФ-2022

Представители IT-компаний сократили свое присутствие на ПМЭФ

Представители IT-компаний сократили свое присутствие на ПМЭФ
ПМЭФ-2022

Новак заявил, что чиновники пока не вмешивались в ситуацию с "Северным потоком"

ПМЭФ-2022

Миллер подтвердил, что "Северный поток 2" готов к работе в любой момент

Миллер подтвердил, что "Северный поток 2" готов к работе в любой момент
ПМЭФ-2022

Новак сообщил, что 90-95% экспортных поставок "Газпрома" уже оплачивается в рублях

Ferrari представит свой первый кроссовер в сентябре

Ferrari представит свой первый кроссовер в сентябре
ПМЭФ-2022

Глава Башкирии заявил о "дорожном ренессансе" в республике

ПМЭФ-2022

Держателям евробондов РФ предложат выплаты в рублях через работающие с валютой банки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });