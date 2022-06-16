Турецкая Gemont ликвидирует "дочку", строившую нефтехимические установки в РФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - ООО "Гемонт" ("дочка" турецкой Gemont), занимавшаяся строительством нефтехимических установок в России, намерена обратиться в суд с заявлением о самобанкротстве. Об этом говорится в сообщении предприятия на Федресурсе.

"Гемонт" сообщает, что признаки банкротства выявлены у него 10 июня.

Ранее сообщалось со ссылкой на данные сайта "Гемонта" по состоянию на 6 июня (сейчас сайт уже не работает), что в РФ предприятие участвовало в проектах строительства установки этилена ЭП-600 в ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР"), завода полимеров Иркутской нефтяной компании в Усть-Куте и установок дистилляции сырой нефти и вакуумной дистилляции на Омском НПЗ "Газпром нефти".

В портфеле завершенных проектов "Гемонта": строительство установок для НПЗ "ТАИФ-НК" (принадлежит основателям группы "ТАИФ"), НПЗ "ТАНЕКО" (входит в "Татнефть"), Омского НПЗ "Газпром нефти", а также комплекса приема, хранения и отгрузки стабильного газового конденсата Иркутской нефтяной компании в Усть-Куте, говорилось на сайте подрядчика.

НКНХ решил расторгнуть контракт с "Гемонтом", его демобилизация будет завершена в течение месяца, а к строительству ЭП-600 привлечены более 20 субподрядчиков из России, говорил представитель НКНХ "Интерфаксу" 6 июня.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", возглавлявший "Гемонт" со дня его основания в марте 2013 года Акташ Мухиттин покинул пост гендиректора в конце мая 2022 года, его сменил Четин Хайдар Керим.

"Гемонт" сейчас выступает в России ответчиком по 74 арбитражным делам в судах первой инстанции, все они открыты в 2021-2022 годах, говорится в материалах системы. Крупнейший из исков к "Гемонту" – на 1 млрд рублей – подало ПАО "Газпром автоматизация" (входит в "Газстройпром") в Арбитражный суд Москвы в марте 2022 года.