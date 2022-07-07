"СИБУР" ищет замену западным катализаторам и спецхимии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") создало запас катализаторов и спецхимии для своих производств, сообщила корпоративная газета со ссылкой на главу НКНХ Игоря Климова.

"Компания использует разные действия по обеспечению поставок: по некоторым позициям предприятие заранее закупило большие объемы катализаторов и спецхимии на склады, проводится большая работа по подбору и омологации аналогов. Мы активно ищем новых партнеров, в том числе в России и Китае", - говорится в публикации по итогам корпоративного форума НКНХ о результатах работы в январе-мае, на котором выступил гендиректор.

"Максимальная загрузка оборудования - это то, что должно быть сделано каждый день и каждый месяц", - подчеркнул он.

По словам Климова, "СИБУР" успешно справляется с ограничениями по импорту спецхимии и катализаторам, вызванными западными санкциями. Он отметил, что остановок производств из-за их дефицита практически нет.

"Несмотря на внешние факторы и возникающие трудности, была обеспечена стабильная работа предприятия. Практически по всем видам основной продукции производственный план НКНХ за пять месяцев 2022 года был перевыполнен", - уточняется в газете.

В начале июня сообщалось, что "СИБУР" переориентировал свои продажи из Европы в Турцию и Азию, а также заместил импорт спецхимии.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России.