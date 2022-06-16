Тинькофф банк ухудшил условия SWIFT-переводов

Кроме того, банк откажется от комиссии по валютным счетам на сумму до $10 тысяч

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Тинькофф банк ухудшил условия SWIFT-переводов, ввел комиссию за входящие валютные переводы, говорится в официальном Telegram-канале банка.

С 16 июня минимальная сумма SWIFT-переводов повышена до $20 тыс. "Мы вынуждены ввести временные ограничения из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков", - отмечает банк.

Исходящие SWIFT-переводы до 30 июня останутся для всех клиентов бесплатными.

Комиссия за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах с 16 июня составит 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода.

Кроме того, Тинькофф банк откажется от комиссии по валютным счетам в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках на сумму до $10 тыс. Размер комиссии для счетов свыше этой суммы с 23 июня составит 1% в месяц.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы у наших клиентов появлялось больше альтернатив управления своими сбережениями в валюте", - отмечает банк.

Тинькофф банк ранее заявил о введении с 23 июня комиссии по карточным счетам в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Стоимость обслуживания таких счетов должна была составить 1% в месяц при балансе свыше 1 тыс. у.е. в валюте счета. Комиссию банк планировал списывать ежедневно.

Тогда же Тинькофф банк сообщил о закрытии существующих накопительных валютных счетов физлиц с 23 июня и переводе средств на текущие счета (по которым должна была взиматься комиссия). Аналогичную практику Тинькофф банк в ближайшее время планировал распространить и на валюту, хранящуюся на брокерских счетах.

До этого Райффайзенбанк сообщил о введении с 30 июня 2022 года комиссии за хранение средств на счетах в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах.

Подобная практика ряда российских банков подверглась критике регулятора. ЦБ РФ назвал ее недопустимой, выпустил соответствующее информационное письмо.