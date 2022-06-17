Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:55

Банки РФ смогут вводить комиссии по "старым" валютным депозитам юрлиц

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Банки РФ смогут вводить комиссии по валютным депозитам, открытым до вступления в силу поправок в закон. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом законопроекта.

ЦБ отмечал, что из-за изоляции валютного рынка – на фоне отсутствия нерезидентов – у банков при наличии валютных пассивов и активов создаются дополнительные риски, так как они лишены возможности хеджировать свою валютную позицию.

ЭкономикаОсторожно, валютные счета закрываются! ОбобщениеОсторожно, валютные счета закрываются! ОбобщениеЧитать подробнее

Для ускорения девалютизации активов и пассивов экономики ЦБ предложил разрешить банкам устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц.

Как рассказал источник "Интерфакса", Минэкономразвития подготовило поправки в Гражданский кодекс и закон о банках и банковской деятельности и отправило их в Минюст на правовую и антикоррупционную экспертизы. ЦБ и Минфин согласовали поправки.

Поправки разрешают банкам взимать комиссии по вкладам юридических лиц, если это предусмотрено договором. Размер вознаграждения может превышать размер процентов на сумму вклада, выплачиваемых банком по договору. При этом поправки будут распространяться на правоотношения, возникшие из договоров банковского вклада, заключенных до вступления в силу закона.

ЦБ РФ Минэкономразвития Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2022

Минпромторг оценил в $2 млрд объем параллельного импорта в РФ с начала мая

ПМЭФ-2022

Новак сообщил, что переработка нефти в РФ в 2022 году может упасть на 10%

Новак сообщил, что переработка нефти в РФ в 2022 году может упасть на 10%
ПМЭФ-2022

Минэкономразвития и ЦБ кардинально разошлись в оценках рисков дефляции в РФ

ПМЭФ-2022

Решетников заявил, что глобализацию экономики РФ никто не отменял

Решетников заявил, что глобализацию экономики РФ никто не отменял

Российская "дочка" Google подала заявление о собственном банкротстве

Российская "дочка" Google подала заявление о собственном банкротстве

Индексы США упали до минимумов с 2020 года из-за опасений рецессии

Индексы США упали до минимумов с 2020 года из-за опасений рецессии

Шольц заявил, что санкции против РФ сохранятся до "справедливого соглашения" с Украиной

Министр сельского хозяйства США заявил, что украинское зерно лучше вывозить по морю

Министр сельского хозяйства США заявил, что украинское зерно лучше вывозить по морю
ПМЭФ-2022

На поддержку спроса на автомобили в этом году выделят 20,7 млрд рублей

Coca-Cola прекратит производство и продажи в РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });