Банки РФ смогут вводить комиссии по "старым" валютным депозитам юрлиц

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Банки РФ смогут вводить комиссии по валютным депозитам, открытым до вступления в силу поправок в закон. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом законопроекта.

ЦБ отмечал, что из-за изоляции валютного рынка – на фоне отсутствия нерезидентов – у банков при наличии валютных пассивов и активов создаются дополнительные риски, так как они лишены возможности хеджировать свою валютную позицию.

Для ускорения девалютизации активов и пассивов экономики ЦБ предложил разрешить банкам устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц.

Как рассказал источник "Интерфакса", Минэкономразвития подготовило поправки в Гражданский кодекс и закон о банках и банковской деятельности и отправило их в Минюст на правовую и антикоррупционную экспертизы. ЦБ и Минфин согласовали поправки.

Поправки разрешают банкам взимать комиссии по вкладам юридических лиц, если это предусмотрено договором. Размер вознаграждения может превышать размер процентов на сумму вклада, выплачиваемых банком по договору. При этом поправки будут распространяться на правоотношения, возникшие из договоров банковского вклада, заключенных до вступления в силу закона.