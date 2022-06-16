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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Enel продаст свою долю в "Энел Россия" "ЛУКОЙЛу" и фонду "Газпромбанк-Фрезия"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Итальянская Enel продаст свои 56,43% в ПАО "Энел Россия" "ЛУКОЙЛу" и фонду "Газпромбанк-Фрезия", сообщила итальянская компания.

Из сообщения Enel, размещенного на сайте Итальянской фондовой биржи, следует, что компания заключила два отдельных соглашения с покупателями на общую сумму $135 млн.

Закрытие сделки ожидается в III квартале и зависит от ряда условий, в частности, решения правкомиссии РФ по иностранным инвестициями и ФАС России, говорится в сообщении.

Ранее в среду CEO Enel Франческо Стараче анонсировал, что компания близка к продаже своих российских активов. "Еще пара недель, и мы этого достигнем", - цитировал топ-менеджера Reuters.

Enel владеет 56,43% акций ПАО "Энел Россия". Сейчас в состав "Энел Россия" входят три газовые электростанции – Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарк в Ростовской области. Строящийся ветропарк в Мурманской области будет готов на 85% в июле 2022 г., на 100% – в октябре. Еще один проект ветропарка – в Ставропольском крае – отменен, сообщила "Энел Россия" 16 марта.

Enel Энел Россия ЛУКОЙЛ Газпромбанк-Фрезия
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