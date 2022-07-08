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"Энел Россия" после сообщения об уходе итальянского акционера обновит СД и переименуется

"Энел Россия" после сообщения об уходе итальянского акционера обновит СД и переименуется
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Энел Россия" созывает внеочередное собрание акционеров в заочном формате 13 сентября, сообщила компания.

На повестке – переизбрание совета директоров, утверждение обновленного устава в связи с переименованием компании. Согласно сообщению, новое название ПАО – "ЭЛ5-Энерго".

Реестр для участия в собрании закроется 20 июля.

В июне итальянская Enel сообщила, что продаст свои 56,43% в ПАО "Энел Россия" "ЛУКОЙЛу" и фонду "Газпромбанк-Фрезия". Из сообщения Enel, размещенного на сайте Итальянской фондовой биржи, следует, что компания заключила два отдельных соглашения с покупателями на общую сумму $135 млн.

Закрытие сделки ожидается в III квартале и зависит от ряда условий, в частности, решения правкомиссии РФ по иностранным инвестициями и ФАС России.

Enel владеет 56,43% акций ПАО "Энел Россия". Сейчас в состав "Энел Россия" входят три газовые электростанции – Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарк в Ростовской области. Строящийся ветропарк в Мурманской области будет готов на 85% в июле 2022 г., на 100% – в октябре. Еще один проект ветропарка – в Ставропольском крае – отменен, сообщала "Энел Россия" в середине марта.

Энел Россия Enel
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