Индексы США упали до минимумов с 2020 года из-за опасений рецессии

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг падением до минимумов с 2020 года, инвесторы оценивали макроэкономические статданные и итоги завершившегося накануне заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Накануне Федрезерв повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых, рекордными темпами с 1994 года. Глава ФРС Джером Пауэлл сигнализировал в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что в июле ставка также может быть повышена на 75 б.п.

"Конечно, рекордное повышение ставки не способствует росту фондового рынка, но наблюдаемое падение, судя по всему, вызвано опасениями, что Федрезерв может смириться с ухудшением экономических условий в виде надвигающейся рецессии и роста безработицы при попытках снизить давление, вызванное повышающимися ценами", - сказал аналитик ActivTrades Пьер Вейре.

"Рост ставок означает замедление роста американской экономики и повышенную вероятность рецессии в ближайшие пару лет", - отметил инвестиционный стратег Росс Мейфилд из Baird Private Wealth Management.

Тем временем в четверг стало известно, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 229 тысяч человек, хотя опрошенные Bloomberg аналитики ожидали сокращения показателя до 216,5 тысяч.

Число домов, строительство которых было начато в США в мае, рухнуло на 14,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,549 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в апреле количество новостроек составило 1,81 млн, а не 1,724 млн, как сообщалось ранее, и эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,701 млн в мае.

Акции Tesla упали на 8,5% по итогам торгов в Нью-Йорке в четверг на новости, что американский производитель электромобилей повысил цены на электрокары в США на фоне роста цен на алюминий и кризиса в глобальных цепочках поставок.

Бумаги поставщика оборудования для производства полупроводниковой продукции KLA Corp. подешевели на 4,2%, несмотря на объявленный запуск программы обратного выкупа акций объемом $6 млрд.

Рыночная стоимость Abbott Laboratories опустилась на 2,6%. Фармкомпания объявила о приостановке производства детских смесей на заводе в штате Мичиган после недавних ураганов, которые привели к подтоплению на предприятии.

Цена акций Boeing Co. снизились на 0,4% после того, как аналитики Citi улучшили рекомендацию для акций аэрокосмического гиганта до "покупать" с "нейтрально", при этом понизив целевую цену до $209 с $219.

На фоне общего падения рынка на 2% подешевели даже акции американского ритейлера Kroger Co., отчитавшегося о росте чистой прибыли в минувшем финквартале почти в 5 раз и улучшившего прогнозы на текущий фингод.

Значение Dow Jones Industrial Average упало на 2,42% - до 29927,07 пункта, обновив минимум с декабря 2020 года.

В минусе закрылись акции 26 из 30 компаний, входящих в расчет индекса. Лидерами снижения выступили бумаги American Express Co. (-6%), а также Nike Inc. (-5,6%) и Caterpillar (-5,4%). Вместе с тем акции ритейлера Walmart Inc. подорожали на 1%, а бумаги Procter & Gamble Co., Merck & Co. и Johnson & Johnson - менее чем на 1%.

Standard & Poor's 500 понизился на 3,25% - до 3666,77 пункта, что также является самым низким значением с декабря 2020 года.

Индекс Nasdaq Composite рухнул на 4,08% и составил минимальные с сентября 2020 года 10646,10 пункта.