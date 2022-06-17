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Российская "дочка" Google подала заявление о собственном банкротстве

Российская "дочка" Google подала заявление о собственном банкротстве
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российская "дочка" Google - ООО "Гугл" - подала заявление о собственном банкротстве.

Соответствующее заявление подано в Арбитражный суд Москвы 16 июня, следует из данных картотеки арбитражных дел.

18 мая ООО "Гугл" разместило на Федресурсе уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Российская компания сообщала тогда, что с 22 марта 2022 года "предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств".

В пресс-службе Google тогда поясняли, что арест банковского счета Google Россия сделал невозможным функционирование российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в РФ, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств.

При этом в Google сообщали, что компания продолжит предоставлять возможность использования бесплатных сервисов для пользователей из РФ, таких как "Поиск", YouTube, Gmail, "Карты" и Google Play.

Штрафы в России

На Google по искам Роскомнадзора наложен оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд рублей, который компания должна была выплатить до 19 марта. В мае приставы завели в отношении Google дело о принудительном взыскании оборотного штрафа.

Также компанию уже не раз штрафовали за то, что она не удалила запрещенный контент со своих площадок, в том числе на YouTube.

Помимо этого, сейчас в отношении российской "дочки" Google инициировано несколько исков в арбитражном суде, где истцами выступают российские СМИ.

ООО "Гугл" зарегистрировано в 2005 году. По итогам 2021 года выручка российской компании составила 134,3 млрд рублей, при этом компания получила чистый убыток в 26 млрд рублей (это первый убыток компании как минимум с 2009 года).

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