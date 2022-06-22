Google грозит новый оборотный штраф за отказ удалить запрещенный контент

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) составил в отношении Google LLC административный протокол по статье о повторном неудалении запрещенной в РФ информации из-за материалов на YouTube, по которому компании грозит штраф в размере от 5% до 10% ее годовой выручки в России, говорится в сообщении ведомства.

"22 июня 2022 года Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Google LLC по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию", - отметили в РКН.

Уточняется, что такое правонарушение предполагает наказание в виде административного штрафа, который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота интернет-компании в России.

"Протокол будет передан в суд для рассмотрения и определения суммы штрафа", - добавили в РКН.

Поводом для составления протокола послужили материалы, размещенные на принадлежащем Google LLC видеохостинге YouTube, говорится в сообщении.

По данным РКН, YouTube "целенаправленно способствует распространению": недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующей Вооруженные Силы РФ; материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ. Также на видехостинге размещены материалы, пропагандирующие индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних, а также контент с призывами к участию в несанкционированных массовых акциях, в том числе направленными в адрес несовершеннолетних.

"Материалы, которые приведены в протоколе - малая часть запрещенного в РФ контента, неудаленного администрацией видеохостинга. На текущий момент неудаленными остается более 7 тыс. противоправных материалов", - отмечает ведомство.

Штрафы

В РКН напомнили, что компания Google LLC и ее информационные ресурсы ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства в части неудаления запрещенной информации. "За это Google LLC оштрафована на общую сумму 68 млн рублей", - уточняется в сообщении.

24 декабря 2021 года судебным участком мирового судьи № 422 Таганского района в отношении компании Google LLC был назначен оборотный штраф по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ в размере 7,22 млрд рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, который был взыскан с компании Федеральной службой судебных приставов.

Кроме того, в отношении Google LLC и ее информационных ресурсов введены меры в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компанией российского законодательства и запрет на распространение рекламы Google LLC и его информационных ресурсов в качестве объектов рекламирования.

Заявление о банкротстве

16 июня российская "дочка" Google - ООО "Гугл" подала заявление о собственном банкротстве d Арбитражный суд Москвы. 18 мая компания сообщала в уведомлении на Федресурсе, что с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств.

В пресс-службе Google тогда поясняли, что арест банковского счета Google Россия сделал невозможным функционирование российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в РФ, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств. При этом в Google сообщали, что компания продолжит предоставлять возможность использования бесплатных сервисов для пользователей из РФ, таких как "Поиск", YouTube, Gmail, "Карты" и Google Play.