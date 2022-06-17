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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Власти Крыма заявили, что украинское зерно в Сирию не поставляется

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Сирию поставляется зерно Крыма и других регионов РФ по договорам, заключенным в прошлом году, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов в кулуарах ПМЭФ.

"Украинское зерно в Сирию не поставляется. В эту страну мы поставляем зерно Крыма и других регионов РФ по действующим контрактам", - сказал Мурадов.

"Причем эти контракты были заключены еще в прошлом году", - отметил он.

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