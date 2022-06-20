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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Зеленский заявил об отсутствии прогресса в вопросе разблокировки украинских портов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии прогресса в решении вопроса о разблокировке украинских портов для экспорта сельскохозяйственной продукции.

"Мы ведем сложные многоуровневые переговоры, чтобы разблокировать украинские порты. Но вы видите - прогресса пока нет", - сказал Зеленский, выступая в понедельник по видеосвязи на заседании Бюро Ассамблеи Африканского Союза.

По его словам, "пока не найден реальный инструмент", который гарантировал бы безопасность портов.

Вместе с тем, по словам Зеленского, Украина налаживает экспорт по железной дороге и через соседние страны, чтобы прошлогодний урожай и урожай этого года смог попасть к потребителям.

"Но по новым маршрутам удается направлять гораздо меньший объем и за гораздо большее время. Это в итоге более дорогие поставки", - отметил он.

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Зеленский напомнил, что Украина являлась одним из основных европейских производителей удобрений, "а сейчас производство фактически остановлено".

Между тем президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не препятствует экспорту зерна из Украины, которая может разминировать порты и вывезти его. "Мы не препятствуем, ради бога. Не мы же заминировали черноморские порты Украины", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ в минувшую пятницу.

"Пусть разминируют и вывозят. Мы обеспечим безопасность проводки этих гражданских судов. Вопроса нет", - добавил он.

Путин отметил, что, по оценкам Минсельхоза США, речь идёт о 6 млн тонн (по российским оценкам 5 млн тонн) пшеницы и 7 млн тонн кукурузы. "Если иметь в виду, что в мире производится 800 млн тонн пшеницы, то 5 млн тонн для мирового рынка погоды не делают вообще никакой. Тем не менее, возможности вывоза есть. Причём не только через черноморские порты", - сказал президент. По его словам, зерно можно вывезти через Белоруссию, Польшу, Румынию.

Украина Владимир Зеленский
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