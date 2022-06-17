В кабмине допустили, что санкции против РФ могут продлиться более 10 лет

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Режим западных санкций против России может продлиться более 10 лет, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Я не питаю иллюзий, что после окончания военных действий сразу снимут все санкции. Это глупость. Это не на год, не на два, а может быть на 10 и более лет", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в пятницу.

"Нам придется с этим жить", - отметил вице-премьер.

15 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия выступает за политико-дипломатическое урегулирование, позволяющее прекратить боевые действия на Украине, но переговоры заморожены Киевом.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Запад ответил России масштабными санкциями и стал помогать Украине финансами и вооружениями.

25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что российские войска контролируют всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией Донецкой и Луганской народных республик.