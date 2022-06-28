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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Макрон пообещал долгие и интенсивные западные санкции против РФ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за поддержку Украины Западом и продолжение санкционного давления на Россию.

"Россия не может и не должна выиграть, наша поддержка Украины и наши санкции против России будут продолжаться столь долго, сколько необходимо, и при необходимой интенсивности в ближайшие месяцы", - заявил Макрон во вторник на пресс-конференции по итогам саммита G7 в ФРГ.

Выступление президента транслировали французские СМИ.

Франция Эммануэль Макрон Украина
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