Макрон пообещал долгие и интенсивные западные санкции против РФ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за поддержку Украины Западом и продолжение санкционного давления на Россию.

"Россия не может и не должна выиграть, наша поддержка Украины и наши санкции против России будут продолжаться столь долго, сколько необходимо, и при необходимой интенсивности в ближайшие месяцы", - заявил Макрон во вторник на пресс-конференции по итогам саммита G7 в ФРГ.

Выступление президента транслировали французские СМИ.