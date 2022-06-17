CNPC и Sinopec запланировали инвестировать $29 млрд в проект СПГ в Катаре

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие китайские нефтегазовые компании China National Petroleum Corp (CNPC) и China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec) планируют инвестировать около $29 млрд в проект по масштабному расширению добычи газа и производства СПГ в Катаре.

Как сообщили информированные источники агентства Bloomberg, китайские компании посредством этих инвестиций намерены обеспечить долгосрочные поставки СПГ.

В начале текущего месяца представители катарской Qatar Energy в Сингапуре встретились с представителями китайских компаний для обсуждения условий потенциального соглашения, добавили источники. Среди прочих китайских представителей нефтегазового бизнеса в переговорах также приняли участие CNOOC Ltd. и Beijing Gas Group Co.

Речь идет о проекте под названием North Field East (NFE, - ранее назывался "Расширением Северного месторождения"). В рамках этого проекта планируется строительство четырех объектов по сжижению природного газа.

Как ожидается CNPC и Sinopec приобретут по 5% в двух экспортных линиях по производству СПГ.