Sinopec получит 5% в проекте строительства 1-й линии СПГ-завода в Катаре

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Китайская Sinopec и катарская госкомпания QatarEnergy подписали окончательное соглашение о партнерстве в рамках проекта расширения СПГ-мощностей Катара на базе ресурсов газа восточной части месторождения Северное - North Field East (NFE).

Как сообщила QatarEnergy, компания передаст Sinopec 5-процентную долю в проекте строительства одной из линий СПГ-проекта NFE на 8 млн тонн в год (всего предполагаемая мощность завода - 32 млн т - ИФ). Настоящее соглашение не затронет доли участия любого из других акционеров. Sinopec станет первым азиатским партнером в проекте.

Глава QatarEnergy, государственный министр по делам энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби подчеркнул, что Китай является одним из самых важных газовых рынков в мире и ключевым для катарских энергоресурсов.

В ноябре 2022 года Sinopec подписала с QatarEnergy соглашение о закупках 4 млн тонн СПГ в год с этого проекта. Это второе соглашение QatarEnergy на поставку СПГ с Sinopec. Первым стал 10-летний контракт на поставку в Китай 2 млн т СПГ в год, подписанный в марте 2021 года.

Со своей стороны председатель Sinopec Ма Юншэн заметил, что сотрудничество с QatarEnergy поможет Sinopec оптимизировать структуру энергопотребления в Китае и повысить безопасность, стабильность и надежность поставок чистой энергии и выразил надежду, что две компании продолжат изучать новые возможности сотрудничества в области СПГ.

В рамках проекта NFE Катар планирует увеличение добычи газа на восточной части месторождения Северное и строительство четыре новых линий завода по сжижению природного газа, которые позволят увеличить производство СПГ в стране к 2026 году до 110 млн тонн в год с 77 млн тонн в год. Как ожидается, новые мощности введут в эксплуатацию до конца 2025 года.

В 2022 году QatarEnergy заключила соглашение о распределении долей в проекте на общую сумму $28,75 млрд: англо-голландская Shell, американская Exxon Mobil и французская TotalEnergies получили доли по 6,25%, а итальянская Eni и американская ConocoPhillips - по 3,1%.