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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:07

Баку и Тегеран создадут совместную комиссию для разработки ряда месторождений на Каспии

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что Иран достиг соглашения о создании совместной комиссии с Азербайджаном для разработки ряда месторождений на Каспии, сообщает из Тегерана собкор азербайджанского госинформагентства АЗЕРТАДЖ.

Министр отметил, что "совместная разработка, добыча и экспорт энергоносителей отвечают интересам обоих государств".

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр нефти Ирана Джавад Оуджи подписали 3 июня в Баку меморандум о взаимопонимании, который предусматривает расширение двустороннего сотрудничества в газовой сфере, сообщали ранее в министерстве экономики Азербайджана.

Там же отметили, что в ходе встречи в тот же день стороны обменялись мнениями о состоянии торгово-экономических связей Баку и Тегерана, обсудили возможности расширения сотрудничества в ряде областей, в том числе в нефтегазовой, и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Иран Азербайджан
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