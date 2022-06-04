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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через Иран могут быть удвоены

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр нефти Ирана Джавад Оуджи подписали в пятницу в Баку меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщило иранское государственное информационное агентство IRNA.

"В соответствии с меморандумом о взаимопонимании стороны договорились удвоить объем газа, транспортируемого из Туркменистана в Азербайджанскую Республику по иранским трубопроводам", - сообщает агентство.

Согласно подписанному 28 ноября 2021 года в Ашхабаде трехстороннему соглашению Азербайджана, Ирана и Туркменистана, поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через территорию Ирана начались в январе 2022 года. В соответствии с достигнутыми договоренностями ежегодный объем поставок газа планировался на уровне 1,5 млрд кубометров газа. Таким образом, ежегодный объем поставок газа может увеличиться как минимум до 3 млрд кубометров.

В свою очередь в министерстве экономики Азербайджана отметили, что меморандум о взаимопонимании предусматривает расширение сотрудничества в газовой сфере.

Там же добавили, что в ходе встречи в пятницу стороны обменялись мнениями о состоянии торгово-экономических связей Баку и Тегерана, обсудили возможности расширения сотрудничества в ряде областей, в том числе в нефтегазовой, и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Туркменистан Азербайджан Иран
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