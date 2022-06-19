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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

Россия готова вложить в белорусское промышленное импортозамещение $1,5 млрд

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Россия готова вложить в импортозамещающие белорусские производства $1,5 млрд, сообщил министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик.

"Очень важно, что Россия, понимая необходимость этого вопроса, поддержала нас. Россия предоставит большие средства - $1,5 млрд", - сказал министр в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Часть проектов реализуется за счет наших собственных средств. Но есть крупные проекты, которые мы предложили российской стороне, и Россия нас поддержала. Это разные заводы. Это и "Белаз", и Минский тракторный завод, и подшипники, и "Гомсельмаш", и очень большой срез - компания "Амкодор", это все, что связано с лесной тематикой. На это все Россия готова предоставлять средства, Россия готова поддержать нас в создании соответствующих рабочих мест на территории Республики Белоруссия", - отметил глава белорусского Минпрома.

Первая программа, по его словам, подписана с российским "КАМАЗом". В ней задействовано большое количество белорусских предприятий (в частности, "Автокомпоненты", БелОМО, Минский моторный завод).

"Очень важно, что этот сегмент продукции будет использоваться не только в Республике Белоруссия, но будет востребован автопромом Российской Федерации. То есть мы создаем двойные мощности", - сказал Пархомчик.

Он отметил, что по итогам года Белоруссия планирует выпустить импортозамещающей продукции на $4,5 млрд.

Белоруссия Россия
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