"Транснефти" придется заменить импортные системы связи и некоторые запчасти

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В структуре закупок "Транснефти" 95,7% приходится на отечественное оборудование, однако некоторые запчасти и системы компании предстоит импортозаместить, сообщил вице-президент "Транснефти" Павел Ревель-Муроз на круглом столе в Госдуме.

"Какое оборудование осталось импортным? Это системы связи и передачи данных, лабораторно-метрологическое оборудование, средства измерительной техники, вычислительная техника, электротехническое оборудование, металлообрабатывающее оборудование, запасные части к эксплуатируемому импортному металлообрабатывающему оборудованию с ЧПУ, микросхемы, электронные модули и разъемы", - сказал он.

По его словам, сейчас "Транснефть" занимается импортозамещением запасных частей и комплектующих иностранного производства. Приоритет дан производству оборудования, не имеющего аналогов, а также тому, запасы которого истощаются.

Ревель-Муроз добавил, что в 2022-2026 годах монополия намерена направить на закупку отечественного оборудования не менее 35 млрд рублей.