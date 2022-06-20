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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

"Лаборатория Касперского" получила 15% в разработчике процессоров для ИИ-систем "Мотив НТ"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "Лаборатория Касперского" вошла в капитал ООО "Мотив нейроморфные технологии", получив 15% этой компании, следует из данных ЕГРЮЛ.

С 15 июня долей в "Мотив НТ" владеет ООО "Группа компаний Касперского".

В "Лаборатории Касперского" сделку подтвердили, не раскрыв ее объем.

ООО "Мотив НТ" зарегистрировано в 2017 году и является резидентом "Сколково". Компания специализируется на разработке интеллектуальных систем компьютерного зрения, а также нейроморфного процессора "Алтай" предназначенного для аппаратного ускорения работы систем с использованием искусственного интеллекта - на основе обучения импульсных нейронных сетей.

"Лаборатория Касперского" подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с "Мотив НТ" в 2019 году. В пресс-релизе антивирускной компании говорится, что с начала сотрудничества стороны произвели первую партию процессоров, разработали ПО для работы с ними, а также экспериментально подтвердили расчетные характеристики быстродействия и энергоэффективности.

Сейчас компании работают над второй версией процессора и поиском технологических партнеров для реализации пилотных проектов.

По словам директора департамента перспективных технологий "Лаборатории Касперского" Андрея Духвалова, слова которого приведены в релизе, компания инвестировала в "Мотив НТ" в рамках первого раунда инвестиций; в ближайшие годы антивирусная компания продолжит наращивать долю в "Мотив НТ".

"Доступ к нейроморфным технологиям открывает путь к формированию глобальной технологической экосистемы "Лаборатории Касперского". К собственной операционной системе KasperskyOS, полному набору ПО для противодействия киберугрозам, а также офисному пакету "Мой офис" в перспективе добавятся аппаратные решения на основе нейроморфного процессора", - объяснил Духвалов цель сделки.

Нейроморфные процессоры, как ожидается, в перспективе могут быть востребованы в сферах интернета вещей, робототехники, беспилотников, системах киберфизической безопасности, распознавания лиц, интеллектуальной обработки больших данных и др.

Лаборатория Касперского Мотив НТ
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