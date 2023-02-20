"Лаборатория Касперского" приобрела 49% разработчика защиты контейнерной IT-инфраструктуры

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - "Лаборатория Касперского" сообщила, что приобрела 49% в компании Ximi Pro, которая работает в сфере обеспечения безопасности контейнерной IT-инфраструктуры (контейнеризация, один из видов виртуализации, позволяющих запускать сторонние приложения в изоляции от операционной системы).

Сделка позволит "Лаборатории Касперского" предложить собственное решение для защиты контейнерных инфраструктур с возможностью выявлять угрозы и реагировать на них в таких средах, говорится в пресс-релизе компании.

Пилотирование продукта начнется со II квартала 2023 года, старт коммерческих продаж запланирован на III квартал 2023 года.

"Мы видим растущий спрос на контейнерную безопасность, поскольку все больше компаний используют такую инфраструктуру, - сказал через пресс-службу директор по развитию бизнеса "Лаборатории Касперского" Андрей Ефремов. - Продукт, который мы выведем на рынок, будет востребован в самых разных отраслях, не только в IT и разработке ПО, но и в банках, в ритейле, в промышленности, в общем, везде, где есть современная разработка".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Ксими Про" зарегистрировано в марте 2022 года и являлось дочерней компанией ООО "Ксими Лаб" до августа 2022 года; по состоянию на 16 февраля 2023 года 77,05% компании принадлежало Михаилу Тайнову, 22,95% - Артему Товбину. Решение Ximi Pro - Tron - включено в реестр отечественного софта.

Совладельцами ООО "Ксими Лаб" также являются Тайнов (55%) и Товбин (45%). Выручка компании в 2021 году составила 427,8 млн рублей, чистая прибыль - 65 млн рублей.

На мировом рынке имеется заметное число контейнерных приложений для работы с различными типами операционных систем (Linux, Windows, MacOS и другими). По прогнозам Gartner, к 2024 году глобальный рынок контейнерного ПО вырастет до $944 млн - на фоне того, что такая форма виртуализации помогает оптимизировать корпоративные IT-инфраструктуры и процессы разработки.

Тем не менее, из-за ошибок конфигурации и уязвимостей в ключевых компонентах такого типа инфраструктуры она может стать мишенью для злоумышленников, специализирующихся на целевых атаках.

Новый продукт "Лаборатории Касперского" позволит мониторить происходящее в контейнерной инфраструктуре, обнаруживать подозрительное поведение и защищать ее от злоумышленников.