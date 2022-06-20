"А-Проперти" построит ж/д ветку от Эльгинского месторождения угля до Охотского моря

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "А-Проперти" Альберта Авдоляна приняла положительное решение по вопросу строительства железнодорожной ветки от Эльгинского угольного месторождения до Чумикана (село, административный центр Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края, порт на Удской губе Охотского моря). Как пишет "Коммерсантъ", эту информацию ему подтвердили в компании, отметив также, что строительство будет вестись целиком за собственные средства.

По информации газеты, в конце марта письмо о готовности к реализации проекта президенту РФ направил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. В тот момент госкорпорация еще была акционером оператора Эльгинского месторождения "Эльгаугля", но в апреле объявила о выходе, продав свою долю в размере 5% "А-Проперти". Президент поставил резолюцию "согласен". В "Ростехе" от комментариев отказались. Порт Эльга 10 июня был включен в схему территориального планирования РФ.

Плановый запуск и дороги, и порта, по данным издания, намечен на первый квартал 2025 года.

Впрочем, на ПМЭФ-2022 губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что первый поезд по Тихоокеанской дороге планируется отправить уже в 2024 году.

"Мы строим самую длинную в историю и дорогую частную железную дорогу в Хабаровском крае и только наращиваем строительство с Эльгинского месторождения на новый порт в Охотском море в районе мыса Манорский, - сказал он. - Дорога называется Тихоокеанская, порт Эльга. В 2024 году планируем первый свой балкер оттуда отправить". В апреле он же говорил, что первые 20 км дороги уже построены. Актуальная стоимость проекта не уточняется; в 2021 году "Эльгауголь" оценил его в 97,1 млрд руб. вместе с портом.

В "А-Проперти" будет действовать в партнерстве с "Энергогрупп" Александра Исаева, гендиректора УК "Эльгауголь".

Как сообщила "А-Проперти", его доля в комплексе, "куда войдут в том числе строящаяся частная Тихоокеанская железнодорожная дорога и порт Эльга", составит 20%.

Концепция собственной ветки возникла у "А-Проперти" в прошлом году: во вторую очередь расширения БАМа не вошли все объемы, запланированные к добыче якутскими недропользователями. Первоначально компания была готова строить эту ветку лишь на условиях предоставления ей приоритетного права пользования существующей инфраструктурой Восточного полигона на пять лет, с тем чтобы потом уйти исключительно на собственные пути. Но власти выступили против приоритета.

В итоге "А-Проперти" взяла паузу на принятие решения, а ОАО "РЖД", получив поручение президента обеспечить вывоз на восток дополнительных объемов Якутии, разработало собственную программу расширения участка БАМа Тында-Комсомольск-Ванино за 332,6 млрд руб., из которых 188 млрд руб. предоставлял ФНБ, для вывоза 16,6 млн тонн эльгинского угля. При этом для окупаемости инвестиций из ФНБ требовался инвесттариф около 700 руб. на тонну или ship-or-pay.

Глава РЖД Олег Белозеров ранее сообщал, что даже при условии строительства "Эльгауглем" собственной ветки выходы из Якутии, построенные РЖД, будут востребованы в силу высокого потенциала грузоотправителей Якутии.

В РЖД изданию сообщили, что мероприятия по дополнительному развитию железнодорожной инфраструктуры БАМа на участке Тында-Комсомольск-на-Амуре (в том числе выходы из Якутии) будут рассматриваться при формировании третьего этапа строительства Восточного полигона

По информации газеты, доклад президенту по составу третьего этапа намечен на июль.