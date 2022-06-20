Рубль в понедельник утром слегка корректируется вниз к доллару и евро

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в рамках коррекции после укрепления в предыдущие дни. Участники торгов отыгрывают ситуацию на рынке нефти и продолжают анализировать итоги Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,59-56,87 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,7 руб./$1 (+29 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 59 руб./EUR1 (+13,75 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 22,14 коп. к уровню закрытия 17 июня, до 57,74 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,01 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 32,99 коп. ниже официального курса.

Проблема переукрепившегося рубля

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вниз после предыдущего роста. Участники торгов отыгрывают ситуацию на рынке нефти и анализируют итоги ПМЭФ-2022, одной из основных тем которого был переукрепившийся рубль. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил в интервью "Интерфаксу", что оптимальный курс рубля для экономики оценивается в консенсусном мнении в 70-80 рублей, и нужно как можно быстрее возвращаться к нему.

Начиная с 2015 г. был сформирован механизм, который позволял в условиях плавающего рубля обеспечивать его достаточную стабильность, хотя волатильность рубля после перехода к плавающему курсу и возросла, напомнил Белоусов. "Ключевым элементом этого механизма было, как известно, бюджетное правило, которое в силу просто автоматических процедур, установленных на нормативном уровне, позволяло балансировать обменный курс рубля в определенных диапазонах. (. . .) Сегодня этот механизм практически испарился, перестал работать. Связано это с блокировкой резервов Банка России и с автоматической, в силу этого, приостановкой или отменой бюджетного правила", - сказал Белоусов.

"В этих условиях, конечно, нам нужно (нам - я имею в виду и правительству, и Банку России, поскольку мы совместно несем ответственность за денежно-кредитную политику) переосмыслить эти процессы. Но любое переосмысление надо проводить, имея в виду общую цель - ради чего? Вот этот вопрос - ради чего, зачем? - он является ключевым. В данном случае я считаю, что ответом на главный вопрос - зачем? - является создание условий для развития, создание условий для инвестиций и роста производства, в формате и внутреннего рынка, и экспорта. Если брать текущую повестку, то это прежде всего увеличение внутреннего спроса. Если с этой целью, с этой задачей все согласны, то тогда у нас есть пространство для совместной выработки нового механизма, в котором найдется место и равновесному курсу", - сказал Белоусов.

Равновесный и оптимальный курс рубля - разные понятия, подчеркнул он. "Что касается оптимального курса, то более или менее консенсусное мнение, что это курс в диапазоне 70-80 рублей за доллар", - сказал он. "Равновесный курс складывается исходя из балансов, которые возникают на финансовых рынках, на валютном рынке и т.д.", - добавил Белоусов.

Отвечая на вопрос о том, в какие сроки рубль должен вернуться к оптимальному курсу, Белоусов заявил: "Ответ здесь очень простой - как можно быстрее". "Но мы понимаем, что здесь есть и ограничения со стороны инфляции, и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса. Не хочу давать количественных оценок и прогнозов, чтобы не порождать спекулятивные ожидания на рынке. Тем не менее, могу сказать, что и правительство, и Банк России над этой задачей работают, и я надеюсь, что нам удастся ее решить", - заключил первый вице-премьер.

Падение импорта в РФ

Импорт в РФ в нижней точке снижения падал в два раза по сравнению с февральскими показателями, сейчас подрос, но все еще существенно меньше досанкционных объемов, кроме того, сообщил Белоусов. "Мы видим в последнее время, что импорт, в том числе благодаря усилиям правительства, растет. То есть мы последовательно решаем проблемы торговой блокады", - отметил он.

"Если на пике сокращение импорта составляло 50% (сравнивается импорт за неделю с февральской докризисной неделей - ИФ), то есть он упал в два раза, а сейчас импорт колеблется по отношению к уровню февраля в диапазоне около 65-75%. То есть он отыграл примерно 20-25% от минимального уровня", - сказал первый вице-премьер.

"Конечно, это не предел, надо, чтобы импорт рос. Но надо же понимать, что импорт - это вопрос не только курса (рубля - ИФ). Это вопрос внутреннего спроса. Нет спроса - не будет импорта, не будет импорта, соответственно, будет возникать дополнительное давление на рубль в сторону его укрепления", - добавил он.

Цены на нефть

Цены на нефть стабилизировались в понедельник после резкого падения в пятницу, обусловленного ростом опасений рынка, что быстрое ужесточение политики Федеральной резервной системой (ФРС) спровоцирует рецессию в экономике США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по московскому времени в понедельник составила $113,65 за баррель, что на $0,47% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $109,58 за баррель, что на 0,02% выше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам недели Brent подешевела на 7,3%, WTI - на 9,2%. До этого Brent показывала подъем по итогам четырех недель подряд, WTI - семи.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила в выходные, что спрос на бензин в стране продолжит расти, и вероятность сохранения высоких цен остается.

Июньский прогноз Минэнерго США предполагает, что цены на бензин в стране в третьем квартале составят в среднем $4,27 за галлон. По словам Грэнхольм, этот прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения в результате мировых событий, например, если Европа прекратит закупки российской нефти.