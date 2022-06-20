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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

Белоусов сообщил, что дискуссия о таргетировании рубля идет, рост экономики должен быть императивом

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Механизм, позволяющий в условиях плавающего курса обеспечивать его достаточную стабильность, в текущих условиях почти не работает, правительству и ЦБ нужно переосмыслить экономические механизмы последних лет, поставив во главу угла рост, для которого важен и оптимальный курс рубля, заявил в интервью "Интерфаксу" первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на площадке Петербургского международного экономического форума; он также сообщил, что власти обсуждают возможный переход к таргетированию рубля, а не инфляции.

Тема переукрепившегося рубля была одной из основных на макроэкономических сессиях ПМЭФ-2022.

По словам Белоусова, оптимальный курс рубля для экономики оценивается в консенсусном мнении в 70-80 рублей, и нужно как можно быстрее возвращаться к нему.

"Такая дискуссия уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах", - ответил он на вопрос, имеет ли право на существование дискуссия о пересмотре подхода к денежно-кредитной политике, включая такой радикальный шаг, как переход к таргетированию рубля, а не инфляции.

"И связана она с осознанием простого противоречия. У нас действительно сейчас образовалось активное сальдо по текущим операциям. И если раньше это сальдо по текущим операциям уравновешивалось оттоком капитала, то сегодня отток капитала ограничен. Это хорошо или плохо? С точки зрения текущей политики плавающего рубля - это плохо, потому что рубль переукрепляется, а с точки зрения баланса сбережений и инвестиций - это хорошо. Отсюда дебаты. У нас образуется в стране инвестиционный ресурс, нам надо сейчас его грамотно использовать. Собственно, над чем работает сейчас правительство под руководством председателя по прямому указанию президента", - сказал первый вице-премьер.

Начиная с 2015 г. был сформирован механизм, который позволял в условиях плавающего рубля обеспечивать его достаточную стабильность, хотя волатильность рубля после перехода к плавающему курсу и возросла, отметил Белоусов. "Ключевым элементом этого механизма было, как известно, бюджетное правило, которое в силу просто автоматических процедур, установленных на нормативном уровне, позволяло балансировать обменный курс рубля в определенных диапазонах. Причем не эмиссионным способом - это очень важно. У Банка России расширялись возможности управления эмиссией, и, соответственно, это являлось одним из краеугольных камней таргетирования инфляции, к которой Банк России перешел в последние семь лет. Сегодня этот механизм практически испарился, перестал работать. Связано это с блокировкой резервов Банка России и с автоматической, в силу этого, приостановкой или отменой бюджетного правила", - пояснил Белоусов целесообразность обсуждения выработки нового механизма.

"В этих условиях, конечно, нам нужно (нам - я имею в виду и правительству, и Банку России, поскольку мы совместно несем ответственность за денежно-кредитную политику) переосмыслить эти процессы. Но любое переосмысление надо проводить, имея в виду общую цель - ради чего? Вот этот вопрос - ради чего, зачем? - он является ключевым. В данном случае я считаю, что ответом на главный вопрос - зачем? - является создание условий для развития, создание условий для инвестиций и роста производства, в формате и внутреннего рынка, и экспорта. Если брать текущую повестку, то это прежде всего увеличение внутреннего спроса. Если с этой целью, с этой задачей все согласны, то тогда у нас есть пространство для совместной выработки нового механизма, в котором найдется место и равновесному курсу", - сказал Белоусов.

Комментируя вопрос - означает ли это, что ДКП и бюджетная политика, по его мнению, должны больше внимания уделять экономическому росту, первый вице-премьер отметил, что денежно-кредитная политика "является зоной совместной ответственности правительства и Банка России". "Во-вторых, что касается приоритетов - сегодня значение самого фактора экономического роста резко выросло, поскольку национальные цели, которые поставил президент, являются выражением интересов и ожиданий общества, людей. Решение вопросов бедности, демографии, качественного здравоохранения, качественного образования, дорог, экологии, жилья, роста доходов граждан - достижение этих целей без экономического роста невозможно, это очевидно. Для их реализации нужен экономический ресурс, который дает только рост. Поэтому рост в этом смысле является императивом. Вопрос в том, когда при ограничениях, которые есть сегодня, мы сможем перейти к экономическому росту и в каких масштабах", - сказал Белоусов.

Оптимальный курс рубля

Равновесный и оптимальный курс рубля - разные понятия, подчеркнул он.

"Что касается оптимального курса, то более или менее консенсусное мнение, что это курс в диапазоне 70-80 рублей за доллар", - сказал он.

"Равновесный курс складывается исходя из балансов, которые возникают на финансовых рынках, на валютном рынке и т.д.", - добавил Белоусов.

"Это вопросы, многие из них лежат в поле ответственности Банка России, и мы здесь рассчитываем на совместную работу с ЦБ в интересах реализации тех задач, о которых я только что сказал", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, в какие сроки рубль должен вернуться к оптимальному курсу, Белоусов заявил: "Ответ здесь очень простой - как можно быстрее".

"Но мы понимаем, что здесь есть и ограничения со стороны инфляции, и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса. Не хочу давать количественных оценок и прогнозов, чтобы не порождать спекулятивные ожидания на рынке. Тем не менее, могу сказать, что и правительство, и Банк России над этой задачей работают, и я надеюсь, что нам удастся ее решить", - заключил первый вице-премьер.

Андрей Белоусов
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