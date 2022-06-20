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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Кантор сократил долю в "Акрон" до 40,85%, передав 45,1% в управление менеджменту

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Структуры Вячеслава Кантора сократили долю в ПАО "Акрон" до 40,85%, следует из материалов эмитента.

В рамках нескольких сделок 45,1% акций "Акрона" были переданы в доверительное управление менеджменту компании.

В частности, 14,5% акций получило АО "Деметра" (бенефициар - вице-президент по правовым вопросам "Акрона" Павел Вавилов), 16% - АО "Позитив Инвестментс Энд Менеджмент" (бенефициар - вице-президент по внешнеэкономической деятельности "Акрона" Дмитрий Хабрат), 14,6% - АО "Гринферт" (бенефициар - глава совета директоров компании Александр Попов).

"Доверительные управляющие обязаны продолжать обеспечивать соблюдение ПАО "Акрон" и его дочерними обществами финансовых ограничений в отношении конечного бенефициара ПАО "Акрон" (Кантор в апреле был включен в санкционные списки Великобритании и Евросоюза - ИФ), указанных в Регламенте Совета (ЕС) № 269/2014, в том числе гарантировать, что никакие денежные средства или экономические ресурсы ПАО "Акрон" не будут предоставляться прямо или косвенно конечному бенефициару или в его пользу", - говорится в сообщении компании.

Free float "Акрона" составляет 4,7%, 9,3% акций - казначейские (не голосуют, вопрос об их погашении вынесен на собрание акционеров 30 июня).

Вячеслав Кантор Акрон
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