Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

"Акрон" направил депозитарию уведомление об автоматической расконвертации GDR

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Акрон" направило в адрес депозитария (Райффайзенбанк) уведомление о необходимости автоматически конвертировать в акции депозитарные расписки, права на которые учитываются в российских депозитариях, сообщила компания.

GDR "Акрона" были с 27 мая исключены из котировального списка Лондонской фондовой биржи. "Акрон" был в числе эмитентов, которые свернули депозитарную программу за рубежом после вступления в силу закона, запрещающего размещать расписки на ценные бумаги компаний РФ на иностранных площадках и обязывающего провести делистинг уже существующих.

Листинг акций на Московской бирже "Акрон" сохраняет.

Структурам Вячеслава Кантора принадлежит 40,85% акций "Акрона", еще 45,1% акций были переданы им в доверительное управление менеджменту компании. Free float "Акрона" составляет 4,7%.

Акрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На заправках в Абхазии начались перебои с топливом

Цена газа в Европе превысила $2600/тыс. куб. м, прибавив за день уже 9%

Цена газа в Европе превысила $2600/тыс. куб. м, прибавив за день уже 9%

Производитель шоколада Lindt принял решение уйти из РФ

Производитель шоколада Lindt принял решение уйти из РФ

Индекс МосБиржи превысил 2200п впервые с начала августа

Спотовая цена газа в Европе превысила $2500/тыс. куб. м

Спотовая цена газа в Европе превысила $2500/тыс. куб. м

Аналог приложения "Сбербанк онлайн" появился в AppStore

IKEA решила ликвидировать российскую "дочку"

IKEA решила ликвидировать российскую "дочку"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });