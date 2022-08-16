"Акрон" направил депозитарию уведомление об автоматической расконвертации GDR

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Акрон" направило в адрес депозитария (Райффайзенбанк) уведомление о необходимости автоматически конвертировать в акции депозитарные расписки, права на которые учитываются в российских депозитариях, сообщила компания.

GDR "Акрона" были с 27 мая исключены из котировального списка Лондонской фондовой биржи. "Акрон" был в числе эмитентов, которые свернули депозитарную программу за рубежом после вступления в силу закона, запрещающего размещать расписки на ценные бумаги компаний РФ на иностранных площадках и обязывающего провести делистинг уже существующих.

Листинг акций на Московской бирже "Акрон" сохраняет.

Структурам Вячеслава Кантора принадлежит 40,85% акций "Акрона", еще 45,1% акций были переданы им в доверительное управление менеджменту компании. Free float "Акрона" составляет 4,7%.