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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

ЕС на фоне проблем с продовольствием дал странам Африки разъяснения по санкциям против РФ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ЕС направляет письма странам Африки и различным экономическим организациям, чтобы разъяснить действие санкций Брюсселя против РФ и избежать соблюдения этих ограничений сверх необходимой меры, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Я проинформировал моих коллег-министров из стран Африки, что отправил им всем письма с объяснениями, как работают наши санкции, на кого они влияют, что они позволяют делать", - сказал он в ходе пресс-конференции, говоря о продовольственных проблемах в мире.

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Он также сообщил о готовности ЕС вместе с ООН изучать случаи, когда некоторые экономические организации могут "предпринимать излишние меры" при соблюдении санкций ЕС против РФ.

"И мы отправляем от лица Еврокомиссии письма во все финансовые, экономические структуры с объяснениями, что они могут делать, потому что санкции ЕС не запрещают им вести с Россией и с третьими странами торговлю продовольствием и удобрениями", - отметил он.

Боррель напомнил, что соблюдение санкций ЕС против РФ касается только стран-членов Евросоюза, а не иных стран. Также он заявил о выделении Брюсселем 1 млрд евро для помощи населению африканского региона Сахель в сфере продовольственной безопасности.

Ранее сообщалось, что ООН разрабатывает пакетное соглашения по экспорту продуктов питания с Украины и из России на мировые рынки. При этом в июне президент РФ Владимир Путин назвал блефом утверждения о том, что Россия не выпускает украинское зерно из черноморских портов.

ЕС Африка Россия
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