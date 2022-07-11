Еврокомиссия предложила скорректировать временные послабления по госпомощи в ЕС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила, что направила государствам-членам ЕС для консультаций проект предложения по корректировке временных кризисных условий государственной помощи, первоначально принятых 23 марта 2022 года.

Эти условия предназначались для поддержки экономики Евросоюза в контексте российской спецоперации на Украине, напоминают в Брюсселе. Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер, отвечающая за политику в области конкуренции, указала на то, что новая инициатива ЕК связана с тем, что российская операция на Украине продолжается, и как следствие это продолжает оказывать влияние "и на украинцев, и на экономику ЕС".

"Вот почему мы предлагаем скорректировать временные кризисные рамки для отражения и поддержки важных и неотложных целей плана REPowerEU по ускорению диверсификации поставок энергии, чтобы еще быстрее стать независимыми от ископаемых видов топлива. Поскольку кризис продолжается, мы также предлагаем увеличить максимальный уровень помощи, которая может быть предоставлена на основе рамочной программы", - заявила Вестагер.

По ее словам, решение будет принято "с учетом мнений всех государств-членов и необходимости сохранения эффективной конкуренции на едином рынке".

Предложение, направленное ЕК государствам-членам по причине продолжающейся операции России на Украине и ее "прямого и косвенного воздействия на экономику и энергетическую ситуацию", учитывает цель ЕС стать независимым от ископаемого топлива, подчеркивают в Брюсселе.

Поэтому предлагается рассмотреть дополнительные меры, облегчающие инвестиции в возобновляемые источники энергии, включая возобновляемый водород, биогаз и биометан, хранение и возобновляемое тепло, в том числе с использованием тепловых насосов, в соответствии с планом REPowerEU.

Эта поправка к действующим условиям, считают в ЕК, позволит государствам-членам ЕС "создавать схемы с упрощенными тендерными процедурами, которые могут быть быстро реализованы, и в то же время включать достаточные гарантии для защиты равных условий".