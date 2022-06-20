Рубль вырос к доллару и евро на фоне укрепляющейся нефти и подготовки к налоговым выплатам

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро понизились на "Московской бирже" по итогам торгов понедельника, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат июня и дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 55,63 руб. в 19:00, что на 78 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 58,85 руб., подешевев на 1,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 43,6 копейки - до 57,08 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов понедельника, отыграв снижение на утренней сессии. Поддержку котировкам в течение дня оказал повышенный спрос со стороны компаний-экспортеров на рублевую ликвидность при подготовке к пику налоговых выплат июня, а также перешедшая к повышению нефть.

ЦБ РФ встал на защиту принципов инфляционного таргетирования, отреагировав на начало дискуссии о возможном переходе к таргетированию рубля. "Любые идеи, связанные с таргетированием курса, в случае их реализации неизбежно приведут к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики", - заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Таргетирование инфляции - это наилучший способ обеспечить предсказуемую и низкую инфляцию на среднесрочном горизонте, которая необходима для сохранения покупательной способности населения, предсказуемости условий ведения бизнеса, его рентабельности (потому что когда инфляция высокая, она еще и сильно колеблется, сильно колеблются отдельные цены, что снижает предсказуемость рентабельности). Это единственный способ обеспечить доступность долгосрочных кредитов в экономике", - подчеркнул Заботкин.

Он отметил, что фиксированный обменный курс рубля или курс, который определяется каким-то заранее заданным диапазоном, означает, что "мы, по сути дела, отказываемся от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой мы наш курс привязываем".

Дискуссия о переходе к таргетированию рубля, а не инфляции в данный момент носит экспертный характер, ранее в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президенты РФ Дмитрий Песков. "В данном случае я не буду ничего отвечать. Это экспертная дискуссия. Когда будет консолидированная точка зрения правительства, тогда можно будет что-то комментировать", - сказал Песков.

До этого первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на площадке Петербургского международного экономического форума сказал "Интерфаксу", что механизм, позволяющий в условиях плавающего курса обеспечивать его достаточную стабильность, в текущих условиях почти не работает. По словам Белоусова, оптимальный курс рубля для экономики оценивается в консенсусном мнении в 70-80 рублей, и нужно как можно быстрее возвращаться к нему.

"Такая дискуссия уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах", - ответил он на вопрос, имеет ли право на существование дискуссия о пересмотре подхода к денежно-кредитной политике, включая такой радикальный шаг, как переход к таргетированию рубля, а не инфляции.

"И связана она с осознанием простого противоречия. У нас действительно сейчас образовалось активное сальдо по текущим операциям. И если раньше это сальдо по текущим операциям уравновешивалось оттоком капитала, то сегодня отток капитала ограничен. Это хорошо или плохо? С точки зрения текущей политики плавающего рубля - это плохо, потому что рубль переукрепляется, а с точки зрения баланса сбережений и инвестиций - это хорошо. Отсюда дебаты. У нас образуется в стране инвестиционный ресурс, нам надо сейчас его грамотно использовать. Собственно, над чем работает сейчас правительство под руководством председателя по прямому указанию президента", - сказал Белоусов.

Начиная с 2015 г. был сформирован механизм, который позволял в условиях плавающего рубля обеспечивать его достаточную стабильность, хотя волатильность рубля после перехода к плавающему курсу и возросла, отметил Белоусов. "Ключевым элементом этого механизма было, как известно, бюджетное правило, которое в силу просто автоматических процедур, установленных на нормативном уровне, позволяло балансировать обменный курс рубля в определенных диапазонах. Причем не эмиссионным способом - это очень важно. У Банка России расширялись возможности управления эмиссией, и, соответственно, это являлось одним из краеугольных камней таргетирования инфляции, к которой Банк России перешел в последние семь лет. Сегодня этот механизм практически испарился, перестал работать. Связано это с блокировкой резервов Банка России и с автоматической, в силу этого, приостановкой или отменой бюджетного правила", - пояснил Белоусов целесообразность обсуждения выработки нового механизма.

"В этих условиях, конечно, нам нужно (нам - я имею в виду и правительству, и Банку России, поскольку мы совместно несем ответственность за денежно-кредитную политику) переосмыслить эти процессы. Но любое переосмысление надо проводить, имея в виду общую цель - ради чего? Вот этот вопрос - ради чего, зачем? - он является ключевым. В данном случае я считаю, что ответом на главный вопрос - зачем? - является создание условий для развития, создание условий для инвестиций и роста производства, в формате и внутреннего рынка, и экспорта. Если брать текущую повестку, то это прежде всего увеличение внутреннего спроса. Если с этой целью, с этой задачей все согласны, то тогда у нас есть пространство для совместной выработки нового механизма, в котором найдется место и равновесному курсу", - сказал Белоусов.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, курс пары "доллар-рубль" консолидируется вблизи 56 руб. "В условиях текущей экспортно-ориентированной модели экономики рубль требует коррекции. Экономический блок правительства уже начал прибегать к словесным интервенциям в публичном пространстве, отмечая, что комфортным выглядит курс на уровне 75 рублей за доллар. Позиция ЦБ по этому вопросу пока остается прежней, регулятор не готов таргетировать валютный курс и считает, что ситуация нормализуется сама через механизм процентных ставок и возобновление импорта. До конца текущей недели можно ожидать дальнейшее укрепление рубля на фоне продажи рекордной выручки экспортерами под налоговые выплаты в бюджет", - говорит Алексеев.

"В начале торгов рубль находился под давлением, но вскоре возобновил укрепление, переписав четырехлетний максимум к доллару, который опустился к 55,4 руб. Евро установил новый недельный минимум на отметке 58,16 руб. При этом нефтяные цены некоторое время оставались под давлением после пятничного обвала. Он был вызван усилением опасений, что агрессивное ужесточение монетарной политики ФРС и ЕЦБ усугубит экономические проблемы, а это ослабит сырьевой спрос. (. . .) Несмотря на этот негатив, рубль продолжает получать поддержку от продавцов инвалюты, которых по-прежнему больше, чем покупателей, из-за медленного восстановления импорта, а также опасений проблем с валютными операциями на фоне санкций. Правда, если снижение сырьевых цен станет устойчивым, это постепенно сократит экспортную выручку российских компаний. В результате рубль перейдет к ослаблению, тем более, что его текущие уровни являются необоснованно завышенными с экономической точки зрения", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефть

Цены на нефть немного повышаются вечером в понедельник после резкого падения в пятницу из-за повышения опасений рынка, что быстрое ужесточение политики Федеральной резервной системой (ФРС) спровоцирует рецессию в экономике США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени в понедельник составляет $113,55 за баррель, что на 0,38% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $109,91 за баррель, что на 0,32% выше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Brent подешевела на 5,6%, а по итогам недели - на 7,3%, WTI - соответственно на 6,8% и 9,2%. До этого Brent показывала подъем по итогам четырех недель подряд, WTI - семи.

По данным Bloomberg, Китай в прошлом месяце импортировал рекордные 8,42 млн тонн российской нефти - на 55% больше, чем годом ранее.

Тем временем, Ливия увеличила добычу до 800 тыс. баррелей в сутки, хотя еще недавно министерство энергетики страны заявляло, что производство нефти составляет лишь 100-200 тыс. б/с. Рост добычи в Ливии показывает, что сбои поставок со стороны стран ОПЕК будут менее существенными, чем ожидалось.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила в выходные, что спрос на бензин в стране продолжит расти и вероятность сохранения высоких цен остается.

Июньский прогноз Минэнерго США предполагает, что цены на бензин в стране в третьем квартале составят в среднем $4,27 за галлон. По словам Грэнхольм, этот прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения в результате мировых событий, например, если Европа прекратит закупки российской нефти.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 июня на 53,74 копейки, до 56,1727 руб., и уменьшил курс евро на 52,96 копейки, до 58,8003 руб.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились в понедельник на "Московской бирже" из-за выходного дня в США по случаю Дня освобождения от рабства. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 50 копеек и составил 56,0881 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 544,369 млн, из которых $1 млрд 794,9, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 55,53 копейки, до 58,8577 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 52,12 копейки, до 58,7847 руб. Объем торгов евро составил EUR940,54 млн, из которых EUR318,382 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR622,158 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 9,46% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 4 б.п. - до 9,62% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 12 б.п. - до 9,84% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 7 б.п. - до 9,87% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 9 б.п. - до 9,98% годовых.