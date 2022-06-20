Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

В ЦБ РФ предупредили о последствиях политики таргетирования курса рубля

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ встал на защиту принципов инфляционного таргетирования, переход от него к управлению курсом рубля приведет к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики.

"Любые идеи, связанные с таргетированием курса, в случае их реализации неизбежно приведут к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики", - заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Таргетирование инфляции - это наилучший способ обеспечить предсказуемую и низкую инфляцию на среднесрочном горизонте, которая необходима для сохранения покупательной способности населения, предсказуемости условий ведения бизнеса, его рентабельности (потому что когда инфляция высокая, она еще и сильно колеблется, сильно колеблются отдельные цены, что снижает предсказуемость рентабельности). Это единственный способ обеспечить доступность долгосрочных кредитов в экономике", - подчеркнул Заботкин.

ЭкономикаПесков заявил об экспертном характере дискуссии о переходе к таргетированию рубляЧитать подробнее

Он отметил, что фиксированный обменный курс рубля или курс, который определяется каким-то заранее заданным диапазоном, означает, что "мы, по сути дела, отказываемся от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой мы наш курс привязываем".

Такой подход еще опасен закреплением инфляции на высоких уровнях, сказал он. Ранее в странах - эмитентах резервных валют (доллара и евро) инфляция была низкой. "Сейчас это не так. Если мы будем проводить нашу денежно-кредитную политику, привязывать ее параметры к тому, чтобы наша валюта имела некоторый фиксированный или мало колеблющийся курс номинальный по отношению к валютам, где инфляция 8-10%, то и у нас инфляция будет такой же. Это точно тот вариант, который для нас неприемлем", - сказал зампред ЦБ. Он отметил, что это как раз и является иллюстрацией тезиса, что таргетирование обменного курса - это, по сути, отказ от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики.

"Мне кажется, что все, кто предлагают эти идеи, должны это учитывать", - заявил Заботкин.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, отвечая на вопрос, имеет ли право на существование дискуссия о пересмотре подхода к денежно-кредитной политике, включая такой радикальный шаг, как переход к таргетированию рубля, а не инфляции, сказал: "Такая дискуссия уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах". Механизм, позволяющий в условиях плавающего курса обеспечивать его достаточную стабильность, в текущих условиях почти не работает, правительству и ЦБ нужно переосмыслить экономические инструменты последних лет, поставив во главу угла рост, для которого важен и оптимальный курс рубля, заявил в интервью "Интерфаксу" Белоусов.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дискуссия о переходе к таргетированию курса рубля, а не инфляции в данный момент носит экспертный характер.

"Я думаю, что такое (переход к таргетированию курса - ИФ) вряд ли рассматривается, потому что взятые ранее цели, которые Центральный банк поставил перед собой, они абсолютно обоснованы, а таргетирование курса было бы альтернативной политикой", - заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Алексей Заботкин ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2022

Сбербанк, "Газпром" и ВТБ стали самым заметными компаниями в медиа по итогам ПМЭФ 2022

Сбербанк, "Газпром" и ВТБ стали самым заметными компаниями в медиа по итогам ПМЭФ 2022

Минфин спрогнозировал снижение объема ФНБ в 2023-2025 гг. до 6,8% ВВП

Минфин спрогнозировал снижение объема ФНБ в 2023-2025 гг. до 6,8% ВВП
ПМЭФ-2022

В кабмине перечислили четыре главных меры стимулирования внутреннего спроса в РФ

В кабмине перечислили четыре главных меры стимулирования внутреннего спроса в РФ

Заявка "Газпрома" на транзит через Украину в понедельник не изменилась

Цены на нефть стабилизировались после обвала в пятницу

Цены на нефть стабилизировались после обвала в пятницу

"А-Проперти" построит ж/д ветку от Эльгинского месторождения угля до Охотского моря

Eni продолжает получать газ из РФ в сокращенном объеме

Eni продолжает получать газ из РФ в сокращенном объеме

Правительство ФРГ выделит 15 млрд евро на стратегии экономии газа

Правительство ФРГ выделит 15 млрд евро на стратегии экономии газа
ПМЭФ-2022

ПМЭФ-22 - по законам времени возможностей. Обобщение

ПМЭФ-22 - по законам времени возможностей. Обобщение
ПМЭФ-2022

ФАС заявила, что торговые сети снизили наценки на базовые продукты втрое менее чем за год

ФАС заявила, что торговые сети снизили наценки на базовые продукты втрое менее чем за год
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });