В ЦБ РФ предупредили о последствиях политики таргетирования курса рубля

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ встал на защиту принципов инфляционного таргетирования, переход от него к управлению курсом рубля приведет к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики.

"Любые идеи, связанные с таргетированием курса, в случае их реализации неизбежно приведут к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики", - заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Таргетирование инфляции - это наилучший способ обеспечить предсказуемую и низкую инфляцию на среднесрочном горизонте, которая необходима для сохранения покупательной способности населения, предсказуемости условий ведения бизнеса, его рентабельности (потому что когда инфляция высокая, она еще и сильно колеблется, сильно колеблются отдельные цены, что снижает предсказуемость рентабельности). Это единственный способ обеспечить доступность долгосрочных кредитов в экономике", - подчеркнул Заботкин.

Он отметил, что фиксированный обменный курс рубля или курс, который определяется каким-то заранее заданным диапазоном, означает, что "мы, по сути дела, отказываемся от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой мы наш курс привязываем".

Такой подход еще опасен закреплением инфляции на высоких уровнях, сказал он. Ранее в странах - эмитентах резервных валют (доллара и евро) инфляция была низкой. "Сейчас это не так. Если мы будем проводить нашу денежно-кредитную политику, привязывать ее параметры к тому, чтобы наша валюта имела некоторый фиксированный или мало колеблющийся курс номинальный по отношению к валютам, где инфляция 8-10%, то и у нас инфляция будет такой же. Это точно тот вариант, который для нас неприемлем", - сказал зампред ЦБ. Он отметил, что это как раз и является иллюстрацией тезиса, что таргетирование обменного курса - это, по сути, отказ от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики.

"Мне кажется, что все, кто предлагают эти идеи, должны это учитывать", - заявил Заботкин.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, отвечая на вопрос, имеет ли право на существование дискуссия о пересмотре подхода к денежно-кредитной политике, включая такой радикальный шаг, как переход к таргетированию рубля, а не инфляции, сказал: "Такая дискуссия уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах". Механизм, позволяющий в условиях плавающего курса обеспечивать его достаточную стабильность, в текущих условиях почти не работает, правительству и ЦБ нужно переосмыслить экономические инструменты последних лет, поставив во главу угла рост, для которого важен и оптимальный курс рубля, заявил в интервью "Интерфаксу" Белоусов.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дискуссия о переходе к таргетированию курса рубля, а не инфляции в данный момент носит экспертный характер.

"Я думаю, что такое (переход к таргетированию курса - ИФ) вряд ли рассматривается, потому что взятые ранее цели, которые Центральный банк поставил перед собой, они абсолютно обоснованы, а таргетирование курса было бы альтернативной политикой", - заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.