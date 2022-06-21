Немецкая Linde вышла из СП по производству спиральновитых теплообменников для СПГ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Linde GmbH вышла из совместного предприятия по производству в России спиральновитых криогенных теплообменников для газоперерабатывающей промышленности и СПГ, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Это СП было создано в 2017 году. Первоначально российским партнером выступило АО "Силовые машины", которое потом сменило ПАО "Северсталь".

В апреле доля "Северстали" (50%) перешла компании "РусХимАльянс" - это совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи" (оператор строительства газоперерабатывающего комплекса в составе комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге Ленинградской области и также один из потенциальных потребителей продукции СП). 17 июня "РусХимАльянс" стал единственным владельцем ООО.

Одновременно со сменой владельцев СП меняло названия: "Линде Силовые машины", "Линде Северсталь", а теперь - ООО "Северные технологии". Также в июне сменился генеральный директор компании - вместо Кристофа Зеехольцере им стал Павел Крылов, бывший начальник департамента 335 "Газпрома" (департамент технологического развития), а ныне - первый заместитель генерального директора "РусХимАльянса".

СП рассчитано на выпуск пяти-шести теплообменников в год, было выведено на полную производственную мощность в 2020 году.

Linde сообщала, что приостановила реализацию новых проектов на территории РФ, также сворачивает операционную деятельность в стране, выпуск промышленных газов и инжиниринговые проекты.