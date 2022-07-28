Инжиниринговая Linde деконсолидировала активы в РФ и признала убыток в $1 млрд

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Инжиниринговая компания Linde признала потерю управления над своими дочерними компаниями в России и исключила их из отчетности группы, сообщается в ее финансовой отчетности.

"Несколько юрисдикций, включая Европу и США, ввели несколько траншей экономических санкций против России. В результате Linde провела переоценку своей способности контролировать свои российские дочерние компании и определила, что с 30 июня 2022 года она больше не может осуществлять контроль над этими предприятиями. Таким образом, 30 июня 2022 года компания Linde деконсолидировала свои российские газовые и инжиниринговые предприятия", - говорится в отчете Linde.

Влияние деконсолидации и связанных с ней обесценений отражено в размере $993 млн за II квартал.

Linde – ведущий мировой игрок в области производства промышленных газов и нефтегазового инжиниринга. В 2021 году ее оборот достиг $31 млрд.