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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

"Роснефть" открыла в Оренбуржье новые месторождения запасами 2,2 млн т нефти

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - "Оренбургнефть" (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК "Роснефть") открыла два новых нефтяных месторождения в Оренбургской области – Биктовское и Чертышовое с суммарными начальными извлекаемыми запасами нефти 2,2 млн тонн по категории С1, говорится в сообщении "Роснефти".

Месторождения расположены в пределах Бузулукского и Волостновского лицензионных участков. Бурение осуществлялось с применением технологий на основе сейсмических карт, полученных по результатам переинтерпретации сейсмических материалов 3Д. На поисковых скважинах получены промышленные притоки нефти.

В сообщении говорится, что в рамках освоения Биктовского и Чертышового месторождений запланировано строительство автоматизированной групповой замерной установки и около 19 км трубопроводов для транспортировки нефти до действующих объектов соседних Тананыкского и Рыбкинского месторождений. Для энергоснабжения объектов предусмотрено строительство 10 км новых линий электропередачи и трансформаторных подстанций.

"Использование инфраструктуры действующих месторождений даст синергетический эффект и позволит сократить сроки освоения", - отмечается в сообщении.

"Оренбургнефть" ведет производственную деятельность на территории Оренбургской, Самарской и Саратовской областей.

Роснефть Оренбургнефть Оренбуржье
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