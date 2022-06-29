"Роснефть" открыла крупное нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Роснефть" открыла новое нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря.

"На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены 82 млн тонн извлекаемых запасов нефти. Месторождение получило название Мадачагское и стало одним из самых крупных открытий на шельфе России за последнее время", - сообщает "Роснефть" в среду.

Месторождение открыто по результатам бурения поисково-оценочной скважины на одноименной структуре Медынско-Варандейского лицензионного участка. Бурение осуществлялось с берега, с отходом от вертикали до 1232 м, общая глубина скважины составила 4435 м. В ходе испытаний получен фонтанный приток нефти с максимальным дебитом 220 куб. м/сут. Полученная нефть легкая, малосернистая, незначительной вязкости, уточняет НК.

"Геологоразведочные работы, проведенные специалистами компании в акватории Печорского моря, подтвердили значительный нефтяной потенциал Тимано-Печорской провинции на шельфе и стали основой для продолжения изучения и освоения региона", - отмечается в сообщении.