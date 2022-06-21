Евро опустился до 57 рублей впервые с 28 мая 2015 года

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Евро и доллар сильно падают на "Московской бирже" во вторник днем. Евро опустился до 57 рублей впервые с 28 мая 2015 года, доллар торгуется ниже 55 рублей впервые с 26 июня 2015 года.

Курс евро составил 57,1 руб. в 17:27, что на 1,7475 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее евро опускался до 57 руб. Доллар при этом стоил 54,425 руб., опустившись на 1,295 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,49 рубля - до 55,63 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро на дневных торгах, обновив семилетние максимумы в обеих парах в рамках подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых платежей июня. Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть, кроме того, рынок продолжает реагировать на сообщения, что все большее число банков планирует начать взимать с физлиц комиссию за обслуживание валютных счетов. Росбанк сообщил, что начнет взимать комиссию с 4 июля, ранее на такие меры пошли Тинькофф банк и Райффайзенбанк.