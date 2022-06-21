Росбанк будет брать комиссию за обслуживание валютных счетов физлиц

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Росбанк с 4 июля начинает взимать с физлиц комиссию за обслуживание валютных счетов, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

Ежемесячная комиссия в размере 0,5% будет сниматься за обслуживание счетов клиентов в евро и долларах, если сумма на них будет превышать 10 тыс. в этих валютах.

Процент рассчитывается на совокупный остаток, если открыто несколько счетов. Суммируются остатки только на текущих счетах, за остатки на валютных вкладах комиссия браться не будет.

"Снижение валютной позиции Росбанка на рынке позволит нам продолжить эффективно управлять деньгами и снизить риски для клиентов в постоянно меняющихся рыночных условиях. По общедоступной информации известно, что подобные изменения уже произошли или произойдут в ближайшее время в других банках РФ", - заявили в Росбанке.

Санкции и сложности с западными партнерами привели к тому, что ряд банков в июне начали сокращать валютную позицию и вводить комиссии за обслуживание валютных счетов граждан и компаний. На подобные меры пошли, в частности, Тинькофф банк и Райффайзенбанк. ЦБ в свою очередь пообещал изучить законность этой практики и при необходимости принять надзорные меры.

На прошлой неделе Банк России издал информационное письмо, в котором рекомендовал банкам провести работу по исключению возможностей для ущемления прав потребителей и недопущению подобных практик.

"Мы понимаем, что банки пытаются снизить риски, связанные с валютизацией их балансов. И понимая риски, связанные с наличием валютных активов, безусловно, они хотят снижать и валютные пассивы и применять комиссии. Но здесь очень важно, чтобы эта политика, которую банки могут проводить в этих условиях, не нарушала права держателей этих счетов, чтобы это было предсказуемо, заранее прописано, чтобы в рамках договоров", - заявила журналистам в кулуарах ПМЭФ-2022 глава ЦБ Эльвира Набиуллина.