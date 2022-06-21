Силуанов призвал стройкомплекс умерить запросы

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Дорогостоящие инициативы по финансированию проектов в сфере строительства, ЖКХ, автодорог нужно соотносить с реальными возможностями бюджета, которому предстоит непростая трехлетка, заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании президиума Госсовета.

Основные доклады на президиуме делали профильный вице-премьер Марат Хуснуллин, президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Минстроя Ирек Файзуллин.

"Много здесь прозвучало предложений, они все затратные, поэтому хотел бы несколько слов про финансы сказать в сопоставлении этих предложений с реальными финансовыми возможностями. У нас деньги на стройку, на дорогу, на ЖКХ в бюджете немалые тратятся, только на федеральную адресно-инвестиционную программу - около 1 трлн рублей и на дороги - больше триллиона, где-то 1,1 трлн рублей. Ежегодно мы еще добавляем деньги на удорожание стройки. То есть большой объем ресурсов тратится именно на строительный комплекс. И стройка, можно сказать, действительно у нас в приоритете. На самом деле это важное направление, но не единственное", - сказал Силуанов.

"У нас на трехлетку (2023-2025 гг) новые задачи тоже определены, требующие финансирования", - отметил министр.

Предварительные проектировки, которые представил на этой неделе Минфин, предусматривают дефицитный федеральный бюджет на протяжении всей трехлетки (в диапазоне 0,8-1,1% ВВП).

"Важно, что сейчас у нас очень сложный бюджет, очень сложный бюджет! И надо уложиться в те параметры планируемого бюджета, которые мы рассматриваем сейчас в правительстве", - призвал Силуанов.

В частности, по мнению Минфина, программа модернизации коммунальной инфраструктуры не должна ложиться только на бюджет. "Если модернизация приводит к снижению потерь, а это, собственно, цель такой модернизации, то, значит, есть резервы в тарифе, которые могут быть направлены на соответствующую инвестиционную составляющую. То есть тариф должен быть экономически обоснованным, экономия должна увеличивать инвестиционную составляющую, и вообще это хороший бизнес-проект, особенно в городах. Бюджетная компонента, да, я согласен, может присутствовать. Но по идее это хороший бизнес-проект, поскольку постоянно идет денежный поток, его, естественно, надо правильно просто включить в проект", - сказал министр.

Обсуждая расширение программы инфраструктурных кредитов, нужно учитывать рост долговой нагрузки на регионы. "Коллеги говорят: давай еще инвестируем до 2030 года. Ну, во-первых, мы закредитовываем субъекты, у нас общий долг регионов сегодня составляет 2,4 трлн, мы еще даем триллион рублей. К чему это приведет? Приведет к тому, что регионы, только мы их расчистили по долгам, опять закредитуем, только теперь уже не коммерческими кредитами, а бюджетными кредитами. А с другой стороны, по сути дела, это бюджетное финансирование, потому что кредиты предусматривают возврат через 15 лет. Сейчас губернаторы кредиты набирают, а что будет через 15 лет, никто не думает", - отметил Силуанов.

К расширению программы, по его словам, нужно подходить аккуратно: "нам надо триллионную программу сначала завершить, а потом посмотрим, какой эффект от этой программы, и будем принимать решение".

Силуанов оспорил тезис о низкомаржинальных проектах в строительной отрасли, которым нужно помогать за счет бюджета - прибыль застройщиков за 2019-2021 гг увеличилась в шесть раз. Выросли цены на жилье, в том числе и из-за стимулирования спроса госпрограммами, при этом удешевление в последнее время металла не находит отражения в стоимости недвижимости. "Вот давайте дождемся тогда, когда будут цены падать, чтобы следующие программы развивать. То есть здесь не должно быть движение только в одну сторону", - считает глава Минфина.

Свою часть ответственности за финансирование должны нести регионы, уверен он. "Привлекать нужно не только федерацию. Вот то, что мы сейчас рассматриваем, это больше даже полномочия регионов. Что регион говорит? Федерация - давай, давай. Федерация будет, конечно, продолжать помогать субъектам РФ, но и региональные ресурсы привлекать надо, ресурсы частного партнерства. Очень много возможностей для привлечения частных денег вместе с государственными", - сказал Силуанов.

"Структурировать окупаемые проекты - вот что нужно сейчас делать, не просто деньги раздавать из бюджета - структурировать проекты вместе с бизнесом. Контролировать цены на жилье, на строительные материалы, иначе у нас никаких денег не будет. Я согласен, что нужно поддерживать это направление, но оно не единственное в составе приоритетных в работе правительства, по другим направлениям у нас не меньше ресурсов требуется. Поэтому нужно очень взвешенно подойти, исходя из соблюдения бюджетной устойчивости", - заключил министр.