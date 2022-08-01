Хуснуллин ждет спада спроса на жилье в 2022 году на 20%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин ждет падения спроса на жилье в 2022 году в 20% к показателю 2021 года. Он сказал об этом телеканалу РБК.

"2021 год был небывалым по объемам спроса... больше среднерыночного, который должен был быть, - напомнил чиновник. - Сейчас спрос по этому году будет процентов на 10-20 ниже, чем в прошлом году, но будет соответствовать нормальным рыночным реалиям".

Правительство намерено поддерживать уровень спроса, заверил он.

"Если спрос будет падать, будем искать новые меры: либо продлевать ипотеку на следующий год (льготную с господдержкой - ИФ), либо какие-то другие. Спрос нужно поддерживать, это возможность для людей улучшить жилищные условия". - пообещал вице-премьер.

Он напомнил, что жилое строительство сейчас оплачивает в большей степени население.

"Население самый крупный инвестор. Оно проинвестировало 4 трлн рублей. И чтобы достроить, нужно еще четыре. Если продаваться не будет, за счет каких денег достроим?", - отметил вице-премьер.

Он также подчеркнул, что нужно стремиться к уровню обеспеченности жильем развитых стран и доступности жилья.

"У нас развивается система обеспечения жильем. Сейчас мы хотим оставшиеся сдерживающие факторы убрать и дать возможность человеку либо приобрести жилье, либо взять в аренду - любого уровня", - заверил Хуснуллин.